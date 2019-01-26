7年級農友接家業 園藝一條龍服務吸豪宅客

2019-01-26 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



7年級生簡旭佑（右）與父親簡進標經營園藝業，他擴大網路行銷，並包辦後續栽種、養護等一條龍服務，豪宅建商、私人庭園都找上他們處理造景園藝，生意經營得有聲有色，拿下「農業創新經驗發表競賽」亞軍，昨天和母親與妻子合影。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 創立百年的桃園區農會昨天舉行農民節慶祝大會，獲表揚的農友之一簡旭佑是7年級生，今年參加市府舉辦的「農業創新經驗發表競賽」拿下亞軍，簡與父親簡進標經營園藝業，原先只是單純種樹賣樹，他投入經營後擴大網路行銷，並包辦後續栽種、養護等一條龍服務，豪宅建商、私人庭園都找上他處理造景園藝，生意經營得有聲有色，也以此經驗獲評審青睞拿獎。

「自己當老闆，賺得錢才是自己的」，簡旭佑說，自己原本從事汽修行業，24歲那年不想再當人員工，因此回家與父親共同在蘆竹經營園藝事業，不過，父親是老園藝人，從事園藝數十年，以樹木栽培為主，仰賴口耳相傳或過路客購買，他思考產業前景，於是開創網路行銷與售後服務。

簡旭佑觀察，現代人生活水準提高，也重視庭園造景，「不怕沒人買，重點是售後服務」，他栽種黑松、羅漢松、針柏等高單價樹種，也從日本引進園藝植物進行後續培育與加工，與其他業者不同的是，他除了賣樹，也包辦找樹、種樹、設計、施工等庭園造景工作，一條龍服務也創造口碑。

簡旭佑與父親簡進標合力經營園藝事業，他坦言父子倆因觀念衝突，時有摩擦，尤其他開展網路行銷與售後服務時，總被父親質疑「賣樹就好，不要弄那麼麻煩」，但久了之後做出成績，父親也逐漸認同，並給予肯定。