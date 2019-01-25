新竹市長林智堅秀廚藝 白鯧、米粉超好味

2019-01-25 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



農曆新年即將到來，新竹市長林智堅今秀廚藝，化身型男市長大主廚，前往中華大學與餐旅系與學生黃喜麟「阿喜」PK廚藝，挑戰「乾煎白鯧」與「烏魚金瓜米粉」，兩人互評都給出9分好評。市長林智堅表示，今天展廚藝提前體驗年節好滋味，祝福所有市民2019幸福久久。

在前往中華大學進行廚藝大對決之前，林智堅前往竹蓮市場採買食材，他挑一尾大小適中的新鮮白鯧，接著前往蔬果攤位，挑選炒米粉不可或缺的南瓜。老闆娘跟林智堅市長分享，選南瓜的關鍵在外表要完整，不能有撞傷，顏色越深越好，表皮有層果粉更加分。

林智堅說，趁著過年前來到傳統市場採買，享受濃濃的人情味與感受新年的氛圍，感覺很棒。

林智堅隨後前往中華大學與餐旅系學生上演「型男大主廚」展開廚藝PK，雙方先將白鯧魚抹上一層薄鹽，熱好鍋後小火乾煎，強調煎白鯧關鍵是掌握好火候與時間，火要夠大，魚肉吃起來才溫潤。

他笑說，「下廚跟市政一樣，進廚房就不要怕熱」步驟要正確，沒有速成的方法，分享「廚房治理學」市政心法。

隨後立刻進行第二道「烏魚金瓜米粉」，林智堅架式十足，私毫不輸旁邊得過廚藝大獎的學生，先爆香蝦米、香菇，再下蘿蔔絲、南瓜絲等蔬菜加高湯伴炒。

他分享，知道米粉好吃的關鍵，在於炒佐料時要將蔬菜甜味帶出，這次用新竹市的純米米粉，藉此推廣新竹好物，因純米粉較容易斷，伴炒時動作要輕柔，加入鍋邊醋調味後，金瓜米粉也宣告完成，裝飾擺盤放上現切烏魚子，完成「烏魚金瓜米粉」。