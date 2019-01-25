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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03聯合報 記者張裕珍╱即時報導

農曆春節快到了，加油站洗車開始春節加價或取消優惠，桃園市庇護工場「樂桃桃汽車美容坊」則堅持春節不加價，洗車150元起跳，加打蠟、清內裝最低只要500元，今天天氣好，樂桃桃汽車美容坊生意不錯，車子一輛接一輛，比平常還要多出2倍，庇護工場的身障員工也樂在其中，分頭洗車、擦車，細小髒汙都不放過，將客人的愛車擦得晶亮，就是最大成就。

桃園庇護工場共7家，位於桃園療養院內的「樂桃桃汽車美容坊」是其中之一，也是唯一提供洗車服務的庇護工場。

樂桃桃開業迄今邁入第10年，聘用6名身心障礙員工，除了基本洗車之外，其餘美容服務項目多達22幾項，包含皮椅上油、漂白處理、地毯清洗、鏡面處理，還有大小美容等。

樂桃桃汽車美容坊就業服務員馬寶中說，有7成客人是桃園療養院、署立桃園醫院醫護人員，其餘3成則為醫院病患親友或周邊街坊鄰居，「老顧客為主」，定期回流洗車，也有客人來自台北，認為汽車美容坊價格便宜，台北洗車打蠟動輒1000、2000元，這裡經濟實惠許多，也趁回診時固定洗車。

汽車美容坊身障員工共6人，至少都有6、7年以上資歷，只要一有客人將愛車駛入汽車美容坊，大家立刻動身分頭工作，有人負責接待指引，有人則噴水灑泡沫，接著清洗、上蠟再清掃內裝，1輛車基本半小時左右搞定。

馬寶中說，身障員工分屬精神障礙與智能障礙兩類別，程度不一，但加入汽車美容坊之後，透過工作訓練，各自症狀都穩定許多，有自閉症的孩子原先易緊張、結巴，但久了之後，逐漸能和客人輕鬆聊天，雖然身障員工學習能力不比一般人，難免顏色也認不清，但透過管理學習會有進步。

「阿哲」在樂桃桃汽車美容坊工作近10年，他說，洗車是他的興趣也是專長，每當客人鼓勵他或是指定他洗車，得到客人的認同，他都會相當開心，現在也能獨當一面，幫忙接待、收帳，愈來愈上手，很有成就感。

樂桃桃汽車美容坊地址在桃園市桃園區龍壽街71號，衛福部桃園療養院園區內，服務時間為早上8點到下午4點，可電洽03-3698553轉2666。

身障員工專注打蠟。記者張裕珍／攝影
身障員工專注打蠟。記者張裕珍／攝影
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桃園市庇護工場「樂桃桃汽車美容坊」堅持春節不加價，今天天氣好，樂桃桃汽車美容坊生...
桃園市庇護工場「樂桃桃汽車美容坊」堅持春節不加價，今天天氣好，樂桃桃汽車美容坊生意不錯，車子一輛接一輛，比平常還要多出2倍，庇護工場身障員工也樂在其中，分頭洗車、擦車。記者張裕珍／攝影
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桃園市庇護工場「樂桃桃汽車美容坊」堅持春節不加價，今天天氣好，樂桃桃汽車美容坊生...
桃園市庇護工場「樂桃桃汽車美容坊」堅持春節不加價，今天天氣好，樂桃桃汽車美容坊生意不錯，車子一輛接一輛，比平常還要多出2倍，庇護工場身障員工也樂在其中，分頭洗車、擦車。記者張裕珍／攝影
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桃園市庇護工場「樂桃桃汽車美容坊」堅持春節不加價，今天天氣好，樂桃桃汽車美容坊生意不錯，車子一輛接一輛，比平常還要多出2倍，庇護工場身障員工也樂在其中，分頭洗車、擦車。記者張裕珍／攝影
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桃園市庇護工場「樂桃桃汽車美容坊」堅持春節不加價，生意也比平常多2倍。記者張裕珍...
桃園市庇護工場「樂桃桃汽車美容坊」堅持春節不加價，生意也比平常多2倍。記者張裕珍／攝影
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庇護工場身障春節
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