鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足

2019-01-25 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



今年的國家清潔周為1月28日到2月3日。桃園市環保局今天在中壢區龍岡大操場，舉辦國家清潔周誓師宣導活動，市長鄭文燦、環保局長呂理德與上千名環保志工一起搬運大型傢俱及廢棄物、清掃道路、撕除違規小廣告。眾人齊心協力掃街，要給民眾一個乾淨又舒適的春節假期。

鄭文燦提醒，清潔隊員只收垃圾，不收紅包，請民眾在過年期間不必特地送禮、送紅包給隊員，只要說一句真摯的感謝，就足以傳達心意。

鄭文燦還呼籲大家把握過年前的最後一周，清理居家內外環境。環保局各區清潔中隊即日起到2月2日加派人力，協助民眾處理大型廢棄物或家具，有大型廢棄物清運的需求，請預先與轄區的清潔隊登記，約定時間後再搬到指定地點，千萬不可隨意丟棄，否則可能面臨最高6000元的罰款。

鄭文燦說，桃園市的人口已經超過221萬人，是全國成長率最高的都市，必須努力推行市容整潔，桃園市的環保志工全國最多，各區里有482支環保志工隊共3萬1755人；去年環保志工服務總時數高達273萬1309小時，成效相當可觀。

環保局長呂理德表示，每個月的第二個周六是「桃園市環境清潔日」，環保局號召志工夥伴與市民朋友一起動手清理居家環境，今年度也將持續實行，大家一起來掃街，讓桃園更清潔、更美麗。

環保局指出，今年春節有9天假期，桃園市各區春節期間垃圾清運期程為2月3日（周日）下午2時30分起，依清運路線加強清運一趟；2月4日雖是除夕，各區清潔中隊會加班，從上午9點起，清運一趟至收完為止。

5到8日（大年初一至初四）如同往年停收4天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休息；2月9日（初五）各區清潔中隊收假，從上午9點起，清運一趟至收完為止，2月11日起，全桃園市恢復正常清運。

環保局長呂理德說，環境必須清潔，假期才能歡樂，春節暫停垃圾收運期間，垃圾請妥善分類並打包，千萬不要棄置路邊，以免造成環境髒亂。此外，「限塑」政策也已經正式上路一年，請大家出遊時務必攜帶環保購物袋，減少使用一次性餐具及塑膠袋；並請提醒身邊的親友，人人一起響應環保。