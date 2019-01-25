親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足

2019-01-25 14:39聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

今年的國家清潔周為1月28日到2月3日。桃園市環保局今天在中壢區龍岡大操場，舉辦國家清潔周誓師宣導活動，市長鄭文燦、環保局長呂理德與上千名環保志工一起搬運大型傢俱及廢棄物、清掃道路、撕除違規小廣告。眾人齊心協力掃街，要給民眾一個乾淨又舒適的春節假期。

鄭文燦提醒，清潔隊員只收垃圾，不收紅包，請民眾在過年期間不必特地送禮、送紅包給隊員，只要說一句真摯的感謝，就足以傳達心意。

鄭文燦還呼籲大家把握過年前的最後一周，清理居家內外環境。環保局各區清潔中隊即日起到2月2日加派人力，協助民眾處理大型廢棄物或家具，有大型廢棄物清運的需求，請預先與轄區的清潔隊登記，約定時間後再搬到指定地點，千萬不可隨意丟棄，否則可能面臨最高6000元的罰款。

鄭文燦說，桃園市的人口已經超過221萬人，是全國成長率最高的都市，必須努力推行市容整潔，桃園市的環保志工全國最多，各區里有482支環保志工隊共3萬1755人；去年環保志工服務總時數高達273萬1309小時，成效相當可觀。

環保局長呂理德表示，每個月的第二個周六是「桃園市環境清潔日」，環保局號召志工夥伴與市民朋友一起動手清理居家環境，今年度也將持續實行，大家一起來掃街，讓桃園更清潔、更美麗。

環保局指出，今年春節有9天假期，桃園市各區春節期間垃圾清運期程為2月3日（周日）下午2時30分起，依清運路線加強清運一趟；2月4日雖是除夕，各區清潔中隊會加班，從上午9點起，清運一趟至收完為止。

5到8日（大年初一至初四）如同往年停收4天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休息；2月9日（初五）各區清潔中隊收假，從上午9點起，清運一趟至收完為止，2月11日起，全桃園市恢復正常清運。

環保局長呂理德說，環境必須清潔，假期才能歡樂，春節暫停垃圾收運期間，垃圾請妥善分類並打包，千萬不要棄置路邊，以免造成環境髒亂。此外，「限塑」政策也已經正式上路一年，請大家出遊時務必攜帶環保購物袋，減少使用一次性餐具及塑膠袋；並請提醒身邊的親友，人人一起響應環保。

春節期間各區清潔隊的詳細清運時間，可至桃園市環保局官網查詢，市議員彭俊豪、中壢區長吳宏國、環境清潔稽查大隊長羅文林和多位里長都出席活動。

桃園市環保局今天在中壢區龍岡大操場，舉辦國家清潔週誓師宣導活動。圖／桃園市環保局...
桃園市環保局今天在中壢區龍岡大操場，舉辦國家清潔週誓師宣導活動。圖／桃園市環保局提供
分享
桃園市的環保志工人數居全國之冠。圖／桃園市環保局提供
桃園市的環保志工人數居全國之冠。圖／桃園市環保局提供
分享
民眾如果要清理大型家具，先連絡環保局派車再把家具拿到指定地點。圖／桃園市環保局提...
民眾如果要清理大型家具，先連絡環保局派車再把家具拿到指定地點。圖／桃園市環保局提供
分享
鄭文燦（中）強調清潔隊員收垃圾不收禮。圖／桃園市環保局提供
鄭文燦（中）強調清潔隊員收垃圾不收禮。圖／桃園市環保局提供
分享

春節鄭文燦廢棄物
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

被罵不幫喪家收腳尾飯廚餘 真相讓人傻眼

2019-01-25 19:56

新竹市長林智堅秀廚藝 白鯧、米粉超好味

2019-01-25 17:32

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03

竹市首創雜草管理示範區 「移動雞堡」治雜草護生態

2019-01-25 13:57

寧靜區有成效 專家提出3建議

2019-01-25 13:42

網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37

桃園大園區明日停水11小時 預計影響500戶

2019-01-25 13:36

守護孩童安全 桃園推交通寧靜區

2019-01-25 13:27

交通寧靜區要有成效 專家提3大建議

2019-01-25 08:28

保障社區居民、學童安全 桃園市設置交通寧靜區

2019-01-25 08:28

事務補助費連3年遭苛扣 村長可望討回150萬

2019-01-24 22:52

神蚓小農箱助分解家庭廚餘 循環利用作有機肥

2019-01-24 22:48

縣政團隊臉譜／苗縣稅務局長黃國樑挺過罹癌低谷 不輕言放棄

2019-01-24 22:46

剷石虎棲地再蓋石虎公園？ 監委：溝通不足

2019-01-24 22:32

苗縣本月已3起石虎路殺 監委昨到縣府關注保育情形

2019-01-24 22:31

影／他養蚯蚓、黑水虻大軍 消化廚餘變成農場之寶

2019-01-24 20:28

政治立場不同 村長事務費竟遭苛扣3年達150萬

2019-01-24 16:48

曾是書法冠軍 鄭文燦揮毫春聯羞吐舌

2019-01-24 16:21

永平工商、五木拉麵產學合作 師生感受有溫度的食品

2019-01-24 12:40

疫苗資訊多又雜 桃園line機器人「疫苗小巴特」即時查

2019-01-24 11:19

竹縣住宿補助500到五月底 首波2月1日申請限800名

2019-01-24 10:42

清大研發比紙薄微型相機鏡頭 登上了國際頂尖期刊

2019-01-24 10:29

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？

2019-01-25 16:37

校長就愛賓士車？ 新北國中校長被爆擁5輛賓士輪停校園

2019-01-25 11:14

高雄發10元發財金 游淑慧：韓國瑜市府別搶功

2019-01-25 09:28

好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子

2019-01-25 09:29

5輛賓士車停學校 校長承認疏失提早退休

2019-01-25 20:43

日本唯一駐台公務員 阿部真行獲續留台南了

2019-01-25 18:37

房東注意！高市首創要求出租前裝住警器 最高罰3萬

2019-01-25 13:10

網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37

林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG

2019-01-25 17:28

新北警新公文系統 刑警怒：移送書輸不進，人犯出不去

2019-01-25 13:57

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03

雲林營養午餐費用低引菜農批評 校方：那是3菜1湯

2019-01-25 19:21

愛辣成痴一種15年 他的辣椒讓民眾大開眼界

2019-01-25 16:03

影／看醫師、護士跳「人猿泰山」 洗腦舞賀歲

2019-01-25 13:11

屏東綵燈節今晚點燈 為台灣燈會揭開序幕

2019-01-25 19:43

雲縣垃圾堆積如山 張麗善質疑垃圾機械處理能力

2019-01-25 16:07

打造花園城市 花蓮縣長帶頭種蘭花還要送苗木

2019-01-25 12:24

九份大塞車會對不起來玩的人 侯友宜：過年我一定來

2019-01-25 17:05

諷夾娃娃機亂象議員送飛機杯 林明溱：我有保溫杯

2019-01-25 13:39

輔大違租工業用地當學生宿舍 市府：維護學生租屋安全

2019-01-25 20:25

龍崎掩埋場有變數？ 黃偉哲：指定堊地為暫定自然地景

2019-01-25 10:31

鬧區中的幽美祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去

2019-01-25 08:16

鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足

2019-01-25 14:39

當肯來了！ 花蓮市第二座當肯裝置藝進駐成打卡景點

2019-01-25 12:33

市府宣布龍崎堊地為暫定自然地景 歐欣：錯愕、不解

2019-01-25 11:23

交通寧靜區要有成效 專家提3大建議

2019-01-25 08:28

名字有英、文、國、瑜、哲、明、溱 春節免費遊渡假村

2019-01-25 20:36

高雄女監日頭妹烘焙坊 助受刑人出獄後創業

2019-01-25 07:49

老漁村因這片烏魚子彩繪走紅 成了雲林春節新祕境

2019-01-25 21:02

真的好像！ 南雅奇岩旁有顆珍珠扇貝

2019-01-25 14:06

王惠美施政滿月挨轟 彰縣府反駁

2019-01-25 18:44

陳鴻上菜在潭雅 在地食材化身年菜私房料理

2019-01-25 18:01

關掉深澳燃煤電廠 侯友宜：這裡要變最美觀光景點

2019-01-25 12:59

被罵不幫喪家收腳尾飯廚餘 真相讓人傻眼

2019-01-25 19:56

新北冷氣冰箱最高補助3千 預計4月起受理

2019-01-25 16:25

菜農控訴過去雲縣國小營養午餐費低 縣府：感同身受

2019-01-25 20:57

中市區長陳小菲巧思 公園小山丘變身最長溜滑梯

2019-01-25 11:31

肯定黃偉哲 環團：公開邀請蔡英文到龍崎走一遭

2019-01-25 11:50

校長私家車遭指占學生空間 新北市府嚴厲譴責

2019-01-25 19:38

王惠美就任滿月 民進黨團質疑建設都「會沒」

2019-01-25 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top