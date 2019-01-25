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竹市首創雜草管理示範區 「移動雞堡」治雜草護生態

2019-01-25 13:57聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹市環保局長江盛任與總經理陳建泰在示範地活動雞舍前。圖／市府提供
新竹市環保局長江盛任與總經理陳建泰在示範地活動雞舍前。圖／市府提供
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使用除草劑清除雜草會讓綠地寸草不生，蜜蜂無處採蜜，新竹市環保局繼為獨居蜂蓋旅館計畫後，又推出竹市首創的「雜草生態防治」作法，利用「移動雞堡」的雞隻來幫忙清除雜草，把困擾都會景觀的雜草，轉化為建造可食地景的資材與滋養土壤的青草液肥，蜜蜂、蝴蝶等可以勤做工，繼續為城市的景觀與糧食而努力採蜜、授粉，建構友善土地的永續生態。

環保局為推廣用生態方式管理雜草，削減除草劑污染環境之風險，特別把位於公道五路、佔地約 1000 平方公尺，原本為雜草叢生的水利地，規畫成雜草生態防治示範區，以「雜草生態與管理、土壤改善、地景設計」三大原則，打造成為一處別具風味的生態農園。

計畫執行單位蕃薯藤社會企業總經理陳建泰表示，示範區將原本長滿雜草的一塊土地，杜絕使用除草劑，利用與社區的互動式設計，把散落在各處的雜草堆疊成厚厚的菜畦，讓雜草的養份直接轉換為有機肥料，促進雜草演替與土壤改善，增加更多可食地景。

更特別的是，在示範區內設置3座拱型竹籬笆的「移動雞堡」，雞堡採多點分散、可移動，飼養30隻蛋雞，透過雞隻啄地、啄食雜草的移動特性，達到去除雜草的效果，而撿拾雞蛋也成為附近民眾參與清除雜草的動力。

陳建泰總經理進一步指出，本計畫同時參考台灣有機農業先行者前台中農試所技正謝慶芳老師研發的青草液肥配方，只要短短4天，就能利用雜草製作出液態肥料，這種青草液肥對於土地形成腐質土的效果很有幫助，還可以讓土壤變得更肥沃。

環保局長江盛任說，生物多樣性是人類生存的基礎，野草生長的區域是許多生物的生存棲地，若不當使用除草劑會影響人類健康與生態環境。江盛任局長特別呼籲，希望透過「雜草管理」生態永續的新行動，破除傳統「寸草不留」趕盡殺絕的態度，讓蜜蜂、鳥類、蝴蝶等動物，得以喘息與生存，協助傳播、授粉，繼續為人類服務，同時讓溪流裡的魚蝦蟹貝，不再攝入藉土地滲流而來的除草劑，建構健康安全的永續生態。

雜草做成的青草液肥。圖／市府提供
雜草做成的青草液肥。圖／市府提供
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利用雜草堆疊做成的可食地景菜畦。圖／市府提供
利用雜草堆疊做成的可食地景菜畦。圖／市府提供
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示範區收成清脆的有機蔬菜。圖／市府提供
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