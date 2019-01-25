網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



網友在PTT發文，指出用0元竟成功訂到5個披薩。翻攝自網友Mitchell 分享 facebook

線上訂餐外送平台「Foodpanda」傳出系統故障，竟出現0元披薩大放送的情況，網友在PTT上PO文後引起一陣騷動，許多人紛紛嘗試下訂，沒想到披薩真的送上門來，還不收任何費用，讓網友直呼撿到便宜，呷好鬥相報，還一度造成訂餐app爆量關閉。

「Foodpanda」訂餐外送服務，昨日推出必勝客折扣優惠，但有網友發現，這個活動竟能以0元買到個人套餐披薩，紛紛通知親朋好友加入搶購披薩的戰局，而且因系統無法負荷湧入的訂購人潮，還造成系統當機崩潰，0元披薩瞬間加碼成無限次數訂購，有網友更一口氣被系統「自動追加」成6個披薩，直呼根本吃不完。

原本早上傳出訂餐平台已經封閉系統BUG，但有網友發現竟換成肯德基也能以極低的優惠價錢購買套餐，紛紛轉戰目標；而不久後系統又恢復能以0元購買必勝客披薩，有許多網友就笑稱今天的胃恐怕要被炸雞和披薩塞滿了。

有民眾就表示，今天經過披薩門市時，擠滿了外送人員在忙著取餐，也有訂餐民眾抱怨，因為今天系統異常的情況，導致餐點都普遍有晚到20分鐘左右的情況；而中午時，因為網路訂餐人數實在太龐大，系統完全崩潰只能被迫暫時關閉，目前仍未恢復。

就連負責接單的餐廳，也因為為了應付大量的訂單，幾乎無法做一般客人的生意，連店員也抱怨連連，但成功訂餐的民眾則樂得撿到便宜，紛紛在社群媒體上曬圖分享心得。