親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

網友在PTT發文，指出用0元竟成功訂到5個披薩。翻攝自網友Mitchell
網友在PTT發文，指出用0元竟成功訂到5個披薩。翻攝自網友Mitchell
分享

線上訂餐外送平台「Foodpanda」傳出系統故障，竟出現0元披薩大放送的情況，網友在PTT上PO文後引起一陣騷動，許多人紛紛嘗試下訂，沒想到披薩真的送上門來，還不收任何費用，讓網友直呼撿到便宜，呷好鬥相報，還一度造成訂餐app爆量關閉。

「Foodpanda」訂餐外送服務，昨日推出必勝客折扣優惠，但有網友發現，這個活動竟能以0元買到個人套餐披薩，紛紛通知親朋好友加入搶購披薩的戰局，而且因系統無法負荷湧入的訂購人潮，還造成系統當機崩潰，0元披薩瞬間加碼成無限次數訂購，有網友更一口氣被系統「自動追加」成6個披薩，直呼根本吃不完。

原本早上傳出訂餐平台已經封閉系統BUG，但有網友發現竟換成肯德基也能以極低的優惠價錢購買套餐，紛紛轉戰目標；而不久後系統又恢復能以0元購買必勝客披薩，有許多網友就笑稱今天的胃恐怕要被炸雞和披薩塞滿了。

有民眾就表示，今天經過披薩門市時，擠滿了外送人員在忙著取餐，也有訂餐民眾抱怨，因為今天系統異常的情況，導致餐點都普遍有晚到20分鐘左右的情況；而中午時，因為網路訂餐人數實在太龐大，系統完全崩潰只能被迫暫時關閉，目前仍未恢復。

就連負責接單的餐廳，也因為為了應付大量的訂單，幾乎無法做一般客人的生意，連店員也抱怨連連，但成功訂餐的民眾則樂得撿到便宜，紛紛在社群媒體上曬圖分享心得。

訂餐外送平台則表示，披薩0元優惠是限定用戶才能使用，但可能系統設定上有出錯，才會導致所有用戶都能無限次數訂購，目前系統已經緊急關閉進行修復，部分異常訂單也會主動進行取消。

網友在PTT發文，指出用0元竟成功訂到5個披薩。翻攝自網友Mitchell
網友在PTT發文，指出用0元竟成功訂到5個披薩。翻攝自網友Mitchell
分享
民眾成功訂到免費必勝客披薩，還優惠升級芝心餅皮，大呼撿到便宜。記者巫鴻瑋／攝影
民眾成功訂到免費必勝客披薩，還優惠升級芝心餅皮，大呼撿到便宜。記者巫鴻瑋／攝影
分享
民眾成功訂到免費必勝客披薩，還優惠升級芝心餅皮，大呼撿到便宜。記者巫鴻瑋／攝影
民眾成功訂到免費必勝客披薩，還優惠升級芝心餅皮，大呼撿到便宜。記者巫鴻瑋／攝影
分享
網友透過訂餐系統訂餐，還被自動加購成6個披薩。記者巫鴻瑋／翻攝
網友透過訂餐系統訂餐，還被自動加購成6個披薩。記者巫鴻瑋／翻攝
分享

【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

被罵不幫喪家收腳尾飯廚餘 真相讓人傻眼

2019-01-25 19:56

新竹市長林智堅秀廚藝 白鯧、米粉超好味

2019-01-25 17:32

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03

鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足

2019-01-25 14:39

竹市首創雜草管理示範區 「移動雞堡」治雜草護生態

2019-01-25 13:57

寧靜區有成效 專家提出3建議

2019-01-25 13:42

桃園大園區明日停水11小時 預計影響500戶

2019-01-25 13:36

守護孩童安全 桃園推交通寧靜區

2019-01-25 13:27

交通寧靜區要有成效 專家提3大建議

2019-01-25 08:28

保障社區居民、學童安全 桃園市設置交通寧靜區

2019-01-25 08:28

事務補助費連3年遭苛扣 村長可望討回150萬

2019-01-24 22:52

神蚓小農箱助分解家庭廚餘 循環利用作有機肥

2019-01-24 22:48

縣政團隊臉譜／苗縣稅務局長黃國樑挺過罹癌低谷 不輕言放棄

2019-01-24 22:46

剷石虎棲地再蓋石虎公園？ 監委：溝通不足

2019-01-24 22:32

苗縣本月已3起石虎路殺 監委昨到縣府關注保育情形

2019-01-24 22:31

影／他養蚯蚓、黑水虻大軍 消化廚餘變成農場之寶

2019-01-24 20:28

政治立場不同 村長事務費竟遭苛扣3年達150萬

2019-01-24 16:48

曾是書法冠軍 鄭文燦揮毫春聯羞吐舌

2019-01-24 16:21

永平工商、五木拉麵產學合作 師生感受有溫度的食品

2019-01-24 12:40

疫苗資訊多又雜 桃園line機器人「疫苗小巴特」即時查

2019-01-24 11:19

竹縣住宿補助500到五月底 首波2月1日申請限800名

2019-01-24 10:42

清大研發比紙薄微型相機鏡頭 登上了國際頂尖期刊

2019-01-24 10:29

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？

2019-01-25 16:37

校長就愛賓士車？ 新北國中校長被爆擁5輛賓士輪停校園

2019-01-25 11:14

高雄發10元發財金 游淑慧：韓國瑜市府別搶功

2019-01-25 09:28

好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子

2019-01-25 09:29

5輛賓士車停學校 校長承認疏失提早退休

2019-01-25 20:43

日本唯一駐台公務員 阿部真行獲續留台南了

2019-01-25 18:37

房東注意！高市首創要求出租前裝住警器 最高罰3萬

2019-01-25 13:10

網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37

林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG

2019-01-25 17:28

新北警新公文系統 刑警怒：移送書輸不進，人犯出不去

2019-01-25 13:57

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03

雲林營養午餐費用低引菜農批評 校方：那是3菜1湯

2019-01-25 19:21

愛辣成痴一種15年 他的辣椒讓民眾大開眼界

2019-01-25 16:03

影／看醫師、護士跳「人猿泰山」 洗腦舞賀歲

2019-01-25 13:11

屏東綵燈節今晚點燈 為台灣燈會揭開序幕

2019-01-25 19:43

雲縣垃圾堆積如山 張麗善質疑垃圾機械處理能力

2019-01-25 16:07

打造花園城市 花蓮縣長帶頭種蘭花還要送苗木

2019-01-25 12:24

九份大塞車會對不起來玩的人 侯友宜：過年我一定來

2019-01-25 17:05

諷夾娃娃機亂象議員送飛機杯 林明溱：我有保溫杯

2019-01-25 13:39

輔大違租工業用地當學生宿舍 市府：維護學生租屋安全

2019-01-25 20:25

龍崎掩埋場有變數？ 黃偉哲：指定堊地為暫定自然地景

2019-01-25 10:31

鬧區中的幽美祕境百年製材所 阿里山蒸汽火車帶你去

2019-01-25 08:16

鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足

2019-01-25 14:39

當肯來了！ 花蓮市第二座當肯裝置藝進駐成打卡景點

2019-01-25 12:33

市府宣布龍崎堊地為暫定自然地景 歐欣：錯愕、不解

2019-01-25 11:23

交通寧靜區要有成效 專家提3大建議

2019-01-25 08:28

名字有英、文、國、瑜、哲、明、溱 春節免費遊渡假村

2019-01-25 20:36

高雄女監日頭妹烘焙坊 助受刑人出獄後創業

2019-01-25 07:49

老漁村因這片烏魚子彩繪走紅 成了雲林春節新祕境

2019-01-25 21:02

真的好像！ 南雅奇岩旁有顆珍珠扇貝

2019-01-25 14:06

王惠美施政滿月挨轟 彰縣府反駁

2019-01-25 18:44

陳鴻上菜在潭雅 在地食材化身年菜私房料理

2019-01-25 18:01

關掉深澳燃煤電廠 侯友宜：這裡要變最美觀光景點

2019-01-25 12:59

被罵不幫喪家收腳尾飯廚餘 真相讓人傻眼

2019-01-25 19:56

新北冷氣冰箱最高補助3千 預計4月起受理

2019-01-25 16:25

菜農控訴過去雲縣國小營養午餐費低 縣府：感同身受

2019-01-25 20:57

中市區長陳小菲巧思 公園小山丘變身最長溜滑梯

2019-01-25 11:31

肯定黃偉哲 環團：公開邀請蔡英文到龍崎走一遭

2019-01-25 11:50

校長私家車遭指占學生空間 新北市府嚴厲譴責

2019-01-25 19:38

王惠美就任滿月 民進黨團質疑建設都「會沒」

2019-01-25 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top