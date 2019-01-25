保障社區居民、學童安全 桃園市設置交通寧靜區

2019-01-25 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園國中目前雖不是交通寧靜區，但校門口畫設綠色斑馬線，提醒汽機車駕駛人行經校門口放慢速度。桃市府交通局／提供 分享 facebook

開南大學分析，車輛車速與行人受傷程度有正向相關，降低車速能有效降低交通事故嚴重性。桃園市府交通局月初以中壢區六和兒童公園周邊設置交通寧靜區，昨天宣布擴大到楊梅區楊光國中小周邊路段，利用牌面及標線進行速限管理30公里，提醒駕駛人降低車速。

桃園市政府交通局交通工程科長黃錦虹說，交通局去年在學區周邊或是車流量大的路口，劃設3D行人穿越線、立體駝峰及立體減速標線等，來警示用路人放慢車速，減少事故發生。

她指出，國中小學生多半就近入學，以鄰近學區就讀，很多學生上放學都是用走路，因此今年起特別以學區為主設置交通寧靜區，設置前也邀集警察、里長與校方會勘，期望透過實際限速，讓駕駛人行經學校周邊路段能降速。

昨天起在楊光國小周邊瑞溪路及三民路段，設置學校速限閃光牌面、劃設綠底斑馬線，讓行經學校周邊車輛車速降到30公里以下，並在學校東側門三民路下坡路段劃設彩色減速標線，配合學生上下課時間加強實施。