保障社區居民、學童安全 桃園市設置交通寧靜區
開南大學分析，車輛車速與行人受傷程度有正向相關，降低車速能有效降低交通事故嚴重性。桃園市府交通局月初以中壢區六和兒童公園周邊設置交通寧靜區，昨天宣布擴大到楊梅區楊光國中小周邊路段，利用牌面及標線進行速限管理30公里，提醒駕駛人降低車速。
桃園市政府交通局交通工程科長黃錦虹說，交通局去年在學區周邊或是車流量大的路口，劃設3D行人穿越線、立體駝峰及立體減速標線等，來警示用路人放慢車速，減少事故發生。
她指出，國中小學生多半就近入學，以鄰近學區就讀，很多學生上放學都是用走路，因此今年起特別以學區為主設置交通寧靜區，設置前也邀集警察、里長與校方會勘，期望透過實際限速，讓駕駛人行經學校周邊路段能降速。
昨天起在楊光國小周邊瑞溪路及三民路段，設置學校速限閃光牌面、劃設綠底斑馬線，讓行經學校周邊車輛車速降到30公里以下，並在學校東側門三民路下坡路段劃設彩色減速標線，配合學生上下課時間加強實施。
楊光國小教務主任呂宇爵表示，楊光國中小學有1560位學生，加上幼兒園共1600人，校方鄰近交流道，側門三民路又是前往龍潭工業區的主要幹道，因此，大小貨車多、車流量大，市府設置交通寧靜區，校方樂觀其成。
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