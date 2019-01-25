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交通寧靜區要有成效 專家提3大建議

2019-01-25 08:28聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃市府交通局未來將持續在學區設置「交通寧靜區」。圖／報系資料照
桃市府交通局未來將持續在學區設置「交通寧靜區」。圖／報系資料照
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桃園市交通局從去年開始透過改善交通工程，如劃設多元型態斑馬線、機車待轉區裝設LED等，來提醒駕駛人降低車速，今年初開始持續設置交通寧靜區明確限速，避免事故發生；對此，專家提出3個建議，分別是選對位置、配套要做好與宣導執法要足，才能夠達到成效。

前交通部長賀陳旦在任內提出推廣「交通寧靜區」，並優先在六都施行，六都目前在學校、社區或醫院周邊早有類似作法；桃園目前多以劃綠色斑馬線、3D行人穿越線及立體減速標線等方式，今年陸續在中壢六和公園、楊梅區陽光國小設置「交通寧靜區」。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰說，設置「交通寧靜區」這項政策若推行成功，確實能有不錯效益，他認為有3大要件，第一是設置地點選擇要適當，如果交通寧靜區設在主要交通動線上，不僅會引發民怨，更可能影響交通，反而造成反效果。

他表示，第二是交通寧靜區的相關配套得完善，像必要的標誌、標線與速限告示牌，都要設置完整，這樣才能有效提醒駕駛人降速。

第三則是宣導要做好，好的政策推行，勢必要推廣出去，如果沒有確切告知地方居民、學校或警方，即便有設置交通寧靜區，宣導不足也會打折扣，另外，若仍出現不遵守規則或不注意安全的駕駛人，也要加強執法面，示範效果才會出來。

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