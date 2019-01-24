剷石虎棲地再蓋石虎公園？ 監委：溝通不足

苗栗縣卓蘭鎮「大安溪生態景觀改善工程」遭石虎保育人士抨擊，引發外界關注，監委王美玉、王幼玲、陳師孟等人昨天現勘了解現況。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook 斥資8千萬元興建的苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態景觀改善工程，在完工前夕遭保育人士質疑是「剷除石虎棲地再蓋石虎公園」的荒謬舉措，引發外界關注，工程被批，地方也頗有「挨悶棍」的感嘆，監委王美玉等一行昨天現勘，認為全案有「溝通不足」問題，並建議再強化植栽及維護。

大安溪生態景觀改善工程 (大安溪濕地公園)是前瞻基礎建設的水環境工程，位於140縣道旁，第1期工程5公頃規畫石虎造型生態濕地水池、林蔭環線步道、草坪廣場及光電農棚區等，去年底引發保育人士批評，在網路串連抗議，工程收尾階段一度停擺，1月初竣工。

監委王幼玲、王美玉、陳師孟昨天巡察濕地公園，針對外界質疑，卓蘭鎮公所簡報說明，強調卓蘭以「水果之鄉」著稱，但缺乏觀光亮點及休閒綠帶空間，因此爭取前瞻補助辦理這項工程，勘選濕地公園施作的地點，早年遭濫採土石留下大坑，也成為921震災營建廢棄物堆置場址，但常遭濫倒廢棄物，原始植被不良，鎮公所盼運用當地未妥善管理的國有地，建置生態公園來活化。

濕地公園被外界批評水泥工程太多，工程單位強調，外界根據空拍場景認定現場水泥設施太多，其實園內大都是可植被的土面，去年曾邀保育人士會勘，聽取擴大綠帶、減少照明、保持土堤現況等建議，以維護石虎棲地環境。

王美玉認為，這項工程理論上本應對生態保育特別重視，引發外界如此大關注，顯有溝通不足問題，可作為未來苗栗縣府及各鄉鎮市檢討及借鏡。

監委王幼玲認為公園有不少綠地及未來可供植栽的區域，但保育團體仍認為水泥設施較多，現在工程已然如此，且施工單位也展現減少水泥設施的誠意，目前最重要的是維護工作，草皮、植栽能否養成都是重要的事。