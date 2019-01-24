影／他養蚯蚓、黑水虻大軍 消化廚餘變成農場之寶

2019-01-24 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



非洲豬瘟禁用廚餘養豬，產出的大量廚餘如何從源頭管理及有效運用處理。桃園市都市蚓農李朝安、林琬曼合夥經營的有機農場，就回收不少廚餘用來飼養蚯蚓及黑水虻大軍，吃掉廚餘的排泄產出的固肥、水肥，不但是農場種菜絕佳的有機肥料，養的肥肥壯壯的蟲蟲，也是雞鴨的加菜美食。

桃園市龍潭區經營安大略農場的李朝安、林琬曼，除了在農場闢設堆肥專區，大量繁殖蚯蚓及黑水虻，他們花費4年時間，研發多層木箱直立式「神蚓小農箱」，適合在居家或社區、庭園餐飲業架設使用，處理廚餘又可種植花草蔬果美化環境。

李朝安說，神蚓小農箱上方空間，可種蔬果或花草植栽，澆水會流入層層木頭格箱內，箱內放置廚餘、蔬果皮的有機廢棄物，讓箱內飼養的蚯蚓、黑水虻及殖生微生物，扮演分解者的角色，再把蚯蚓排泄物做有機肥料，供農場菜園施肥。

這套研發的神蚓小農箱，透過桃園市議員徐玉樹推廣，目前在佳安里年長者關懷據點，已設置一套分解廚餘木箱。徐玉樹表示，非洲豬瘟防疫，政府推動禁用廚餘養豬，這套設施可從源頭，解決家庭廚餘問題，減少政府處理廚餘成本，又可循環再利用作有機肥，也可用在學校推廣食農教育。

龍潭佳安里安大略養耕循環實驗農場，採開放式空間野放上百隻雞、鴨、鵝及種植有機蔬菜。農場幾間溫室內運用收集來的回收廚餘，回收的一廠包裝棧板、木板釘製木箱，箱內飼養成千上萬的蚯蚓及黑水虻，再把迅速繁衍的蚯蚓及黑水虻，用來飼養雞生產雞蛋，蚯蚓排泄物做蔬果有機肥。

神蚓小農箱直立式木箱底層，除回收半乾燥的蚓糞土，也設計有機水肥回收水龍頭，回收的水肥富含有效的分解菌及酵素，是防蚊蟲孳生的天然除菌及生化清潔劑。把液態水肥倒入家庭水管或馬桶，分解水管管壁滋生堵塞物效果佳，就是市面販售的蚓糞土及蚓糞水。

居家想自製廚餘堆肥設備，李朝安建議，不要使用不透氣的塑膠桶，可利用回收棧板或木板，釘製成方型或長方型，再將家中的蔬菜、果皮、骨頭、蛋殼等廚餘放置在內加木板蓋，加入蚓糞土或有機土後讓它天然發酵後，再置入蚯蚓及黑水虻來幫忙分解廚餘。