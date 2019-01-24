影／百年北埔慈天宮前飄年味 200位幼兒寫春聯增添福趣

2019-01-24 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣北埔鄉公所每年都會舉辦新春揮毫活動，但往年地點都選在室內，今年則希望讓北埔有不一樣的新氣象，特地與在地業者結合，帶著約200位北埔的國小學童及幼兒園小朋友，在北埔的信仰中心慈天宮舉辦戶外揮毫，不僅有名家筆墨贈送給鄉親，更有幼兒春聯增添福趣。

今年的新春揮毫活動由鄉公所、北埔兒少文教協會以及由20間在地商家組成的團體「北埔山城」一起合辦。北埔鄉長莊明增表示，公所過去都會舉辦寫春聯的活動，但每次都辦在室內，許多鄉親根本不知道有辦活動，也沒辦法吸引更多鄉親參與，因此今年特地結合在地商家以及北埔的小朋友們，選在北埔的信仰中心慈天宮舉辦戶外揮毫。

北埔鄉的上上幼兒園園長劉美熙表示，以往春節到來，為了讓小朋友感受到濃厚的年味，都會舉辦幼童DIY春聯的活動，這次與鄉公所合作，將活動擴大舉辦，幾乎所有在地的幼兒園都出動，現場有將近200位小朋友一起參與，除了寫春聯，還可以彩繪小豬圖案，希望讓大家都能體驗過節的樂趣。

莊明增說，他對北埔鄉的未來規劃的中、長期的計劃，包含老街改造及做汙水下水道，之前常常有遊客或鄉親抱怨北埔沒有廁所可使用，其實不是沒有，只是沒有開放，未來會再跟業者協調，以現有的廁所先開放為主，後續再找可用的土地來興建公廁。