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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

政治立場不同 村長事務費竟遭苛扣3年達150萬

2019-01-24 16:48聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹北埔鄉水磜村長林辰隆及外坪村長楊文國2人，自2016年起連續3年都未領取村長事務補助費，新任鄉長莊明增上任後，將在29日起一連3天的北埔鄉代表會臨時會提墊付案，若順利通過，2名村長可望一次領回150萬的事務補助費，楊文國開心的說，為了慶祝已特別去訂製紅布條。

北埔鄉共有9個村，不過在前鄉長姜良明任內，僅有林辰隆、楊文國連續3年未領取村長事務補助費。莊明增表示，由於當時未給付的事務補助費已入庫，因此將以墊付的方式，在29日起3天的代表臨時會中提案。

林辰隆、楊文國自2014年12月當選村長後，每月均可用個人帳戶支領4萬5000元的「事務補助費」，但從2016年2月起，北埔鄉公所在水磜村、外坪村實施檢據核銷制度，將其中4萬2000元改列為須憑單據核銷的村里辦公費，剩下3000元才是不須檢附單據核銷的費用，此項規定與鄉內其餘7村明顯不同。

新竹縣政府民政處當年曾介入協調，簽請姜良明循例核撥各村村長事務補助費每月4.5萬，由村長具領核銷，不過姜良明卻仍堅持己見，楊文國、林辰隆則提起行政訴訟自力救濟，而姜良明在去年1月也為此事遭監察院彈劾，及被公務人員懲戒委員會判決申誡。

楊文國說，墊付案仍須代表會通過，不過他已經感到相當高興，還為此訂做布條，上面寫著「難兄難弟出運了」，並指出若真的能順利領到過去3年的事務費，將宴請鄉長、代表及好友們一起吃飯，慶祝一下。

新竹縣北埔鄉水磜村長林辰隆及外坪村長楊文國2人，自2016年起連續3年都未領取村...
新竹縣北埔鄉水磜村長林辰隆及外坪村長楊文國2人，自2016年起連續3年都未領取村長事務補助費，新任鄉長莊明增上任後，將在29日起一連3天的北埔鄉代表會臨時會提墊付案。記者陳斯穎／攝影
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北埔新竹監察院
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