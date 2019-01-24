曾是書法冠軍 鄭文燦揮毫春聯羞吐舌

2019-01-24 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天參加桃園區公所舉辦的豬年揮毫迎新春活動，親自與5名書法老師共同開筆，他被分配到揮毫「意」一字，下筆謹慎還左顧右看旁人寫得如何，最後向台下民眾秀出「意」字時，還忍不住害羞地吐了吐舌頭，鄭文燦笑說，自己國中時學寫書法，還曾拿過全縣書法比賽第一名，但太久沒動筆，現在都不太會寫了，寫的歪七扭八，所以才吐舌。

桃園區公所今天在福林四里集會所舉辦「2019揮毫迎新春 豬歲喜盈門」活動，鄭文燦受邀到場場與5位書法老師等人共同開筆題字寫下「春來多如意 諸事都稱心」10個字，鄭揮毫其中1字「意」，並向現場民眾拜早年。

鄭文燦說，貼春聯過年時必備的應景習俗，春聯上所書寫的文字，代表民眾對來年的祈願，今年是豬年，豬被視為是財與福的吉祥象徵，在中古時期的歐洲，野生的豬更被視為不畏危險勇往直前的象徵，他希望市府團隊在2019年要勇往直前不畏挑戰繼續推動桃園各項建設，讓桃園繁榮發展。