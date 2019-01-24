苗栗縣4年還債38億元 監委直呼不容易

2019-01-24 16:55 中央社 苗栗縣24日電



監察委員王美玉、王幼玲、陳師孟今天巡察苗栗，對於苗栗縣政府在財政困窘下想盡辦法開源節流，4年還債38億元，還能推動各項施政計畫感到「驚豔」，直呼非常不容易。

監察委員王美玉、王幼玲、陳師孟今天巡察苗栗縣，上午相繼拜會議長鍾東錦、縣長徐耀昌後，聽取縣府簡報施政計畫執行情形以及財政收支狀況。

苗栗縣政府4年前爆發財政危機，縣長徐耀昌上任即面對虧空縣庫，指示各單位局處全面性「克勤克儉」減少非必要支出，同時積極招商引資、爭取中央各項補助計畫，歷經4年戮力開源節流，不僅省下38億元，更讓地方政策、建設得以持續推動，未來持續朝觀光科技大縣努力邁進。

徐耀昌向監委說明時提到，這次競選順利連任後，他把各界送來祝賀的蝴蝶蘭盆花，約有三分之二經過重新整理，當作縣府送出的婚喜慶賀禮，他說，趁花很新鮮時再次利用，「從小地方開始節省，這不是丟人的事」能做的盡量做，也是對縣府財政小小的貢獻。

三名監委對縣府能突破財政困境，逐漸走向穩健，表示「相當不容易」。陳師孟甚至坦言，過去在媒體上看到苗栗縣多是較負面報導，「今天會覺得非常意外」，縣府要在勤儉持家原則下，繼續推動對縣民有幫助的計畫，比起有錢縣市更加困難，非常不容易。

監委王幼玲肯定苗栗縣府將硬體建設回復到「貼近民眾需求」，特別是老舊校舍、辦公廳舍修繕，把錢花在刀口上，對縣府的努力表示「驚豔」；王美玉表示，巧婦難為無米之炊，苗栗縣在財政困難下，兼顧償還負債、推動地方施政，實屬不易，期許苗栗善用觀光優勢，整合資源，找到方向定位「殺出自己的一條路」。