永平工商、五木拉麵產學合作 師生感受有溫度的食品

2019-01-24 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市永平工商為了讓學生能有更多與實務結合的機會，今天特與五木拉麵簽訂產學合作。

雙方初步先以結合學習、實習與就業無縫接軌的完整職涯規畫，連結雙方的優勢與資源，達到學以致用，期許學生畢業後進入職場將與企業無縫接軌，培育符合業界需求之人才。未來將透過各類型的產學合作，擴大餐飲人才培育效益。

永平工商指出，五木拉麵為家喻戶曉、受消費者信賴的麵食品牌；該品牌是道道地地的台灣老字號麵條公司，一天的產量足夠30萬人飽餐一頓。該公司旗下擁有乾麵條、拉麵等各種不同規格口味的麵食，在堅持麵條不油炸的前提下，做到品項齊全，在國內市場占有率第一，同時也外銷到國際，廣受好評。

為讓學生了解物原料的篩選及製程，永平工商日前特地包車讓餐飲科學生至五木拉麵工廠觀摩。從物原料的選擇、食安的把關、檢驗到麵條的製程等等，讓學生重新認知到，好的麵條除了原料好之外，用心和感情是讓麵條是有溫度的。

永平工商與五木拉麵簽訂產學合作可以讓學生未來及就業上，更清楚物原料的選擇，加上調理的堅持。才能給消費者一個充滿熱誠且有溫度的產品。

五木拉麵經理表示，公司為了提早培植優秀新血，特別提供永平工商餐飲科學生參觀、實習、工讀、就業進路，合作規畫教學內容，期許學生利用產學合作的機會深入了解企業，同時思考如何在其中創造自己的價值，強化專業能力的提升，未來進入職場才可以無縫接軌。