疫苗資訊多又雜 桃園line機器人「疫苗小巴特」即時查

2019-01-24 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為讓民眾更了解疫苗接種政策，桃園市衛生局推出全國首創「Line@聊天機器人－桃園疫苗小巴特」，內建各項疫苗資訊，民眾只要在LINE搜尋「桃園疫苗小巴特」，或掃描QR code加入，就能隨手查詢桃園市各項疫苗資訊及服務。記者許政榆／攝影 分享 facebook 每年施打疫苗種類多，為讓民眾更了解疫苗接種政策，桃園市衛生局推出全國首創「Line@聊天機器人－桃園疫苗小巴特」，內建各項疫苗資訊，民眾只要在LINE搜尋「桃園疫苗小巴特」，或掃描QR code加入，就能隨手查詢桃園市各項疫苗資訊及服務。

桃園市衛生局長王文彥指出，除配合中央政策，推動嬰幼兒常規疫苗接種、以及流感疫苗接種外，亦自籌經費採購肺炎鏈球菌疫苗及子宮頸癌疫苗，造福桃園市長者與青少女，林林總總桃園市每年疫苗接種量達98萬劑以上。

除配合為讓市民更了解疫苗的接種政策，桃園市政府衛生局推出Line@「桃園疫苗小巴特」聊天機器人，建置嬰幼兒常規疫苗、流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗及子宮頸癌疫苗的接種政策、接種地點等相關資訊，提供即時、一對一的問答，提供民眾實用可靠的疫苗知識。

疫苗資料日新月異且龐雜，搜尋上要花很多功夫，中華民國診所協會全聯會理事蕭敦仁表示，過去民眾要了解疫苗接種資訊，除透過衛生局防疫專線或1999市民熱線諮詢，也很多人前往診所詢問，造成衛教時間拉長，樂見衛生局推動疫苗小巴特機器人，可讓民眾更輕易掌握疫苗資訊。

衛生局強調，接種疫苗是預防傳染病最有效且快速的方法，家長應按各項疫苗接種時程攜帶嬰幼兒前往衛生所或合約醫療院所接種常規疫苗；國高中女學生應於半年期間完成3劑子宮頸癌疫苗接種，才可獲得足夠的保護力。