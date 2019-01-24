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竹縣住宿補助500到五月底 首波2月1日申請限800名

2019-01-24 10:42聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣政府與新竹市政府攜手合作推出「來去新竹住一晚」暖冬專案。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府與新竹市政府攜手合作推出「來去新竹住一晚」暖冬專案。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府與新竹市政府攜手合作推出「來去新竹住一晚」暖冬專案，2月1日到2月28日只要出示新竹縣市住宿證明，即享有大新竹上百家特約商店暖冬限定優惠。同時，縣長楊文科也宣布2月1日同步啟動住宿優惠補助，每間房補助500元，申請補助民眾須事先上網登錄領取序號，第一波將於2月1日上午9點開放申請，限800名，數量有限，要搶要快。

交通旅遊處處長游志祥指出，因應春節連續假期將至，新竹縣市暖冬特約店家優惠延長至2月28日，民眾只要出示新竹縣市相關住宿證明，即可至上百家特約商家，享有美食伴手禮等專屬折扣。為方便民眾辨識，特約商店皆有張貼「來去新竹住一晚」貼紙，黃底橘字、醒目標語設計，讓民眾一目了然。

縣長楊文科進一步表示，將於2月1日推出「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」計畫，為民眾提供「獎勵旅遊住宿優惠補助」，從2月1日起至5月31日止，週日至週四入住新竹縣52家旅館、民宿即享有補助(不含春節、228與清明連續假期期間)。

交通旅遊處說明，為提供民眾有感優惠，除每人每間500元住宿補助外，更力邀參與業者加碼提供房價折扣等雙重優惠，讓民眾感受優惠好康1+1，例如:五星級喜來登大飯店即推出參加新竹縣住宿優惠補助並選擇指定半日遊住房專案，另享1000元房價折抵、小叮噹主題樂園住宿推出雙人住宿含兩日門票1.9折，扣除補助NT500/間享雙人住宿NT$ 1000元/間，其他飯店旅館民宿也都各推優惠共襄盛舉。

申請補助民眾須事先上網登錄領取序號，不限年齡，每人限申請一次，每間房補助500元，至多補助1200間，優惠序號採分階段釋出，第一波將於2月1日上午9點開放申請，限800名，數量有限，要搶要快。

「來去新竹住一晚」暖冬專案相關優惠特約店家請至新竹縣旅遊網「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」獎勵旅遊住宿優惠補助方案詳情請至活動官網查詢。

新竹暖冬楊文科
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