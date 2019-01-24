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太美！地球登陸地面在新竹 網紅搶先朝聖

2019-01-24 09:45聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

一枚巨大的地球在新竹市府幸福廣場上方漂浮，路過民眾驚呼「怎麼飛來一顆大球！」吸引不少市民駐足打卡自拍，原來是新竹市政府「2019新竹過好年」以「探索」為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，市長林智堅表示，「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。

新竹市政府迎接春節到來，辦「2019新竹過好年」以探索為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，東門城8公尺主燈「太空豬」，夜間超吸睛。林智堅表示，明日起將有科技互動藝術作品登陸護城河岸，其中「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球，在護城河沿岸也有以太空為主題的相關裝置藝術，夜晚走訪一趟，感受閃閃的新竹。

林智堅說，年節藝術燈將護城河沿岸打造為太空廊道，其中「蓋亞」格外吸睛，為英國藝術家路克・傑朗姆，向NASA取得地球表面圖像授權，轉印到大型球體上，大型地球垂掛於幸福廣場上空，夜晚亮燈後，民眾接近觀賞，就彷彿50年前當時太空人由月球俯瞰地球的畫面。

昨晚「蓋亞」點亮後，已在網路上引起話題，有不少民眾搶先來拍照。成德高中高三生郭珮芸表示，接下來要面對學測，趁著昨晚來賞地球，舒壓一下，拍起照來超美。東門國小四年級邱翊晴說，今天跟家人一起來看地球，「好巨大、好漂亮」，她們還跳起來拍照，超興奮的。

林智堅表示，另外，在裝置藝術「月球寶寶」是由藝術家林建榮所作，將其代表作燈泡人換穿上太空裝，放置在公園角落，背上裝備準備探索城市的未知。林建志的作品「探索紀念」是三件如太空飛船的立體藝術，以明快的黃藍白配色，民眾可進入其中互動，一圓兒時飛行太空的夢想。「月球太空計畫-太空艙」將在夜晚時刻向天頂發射光束，為藝術家李承亮收集了多個二手家電，用日常生活物件組裝成太空裝置，象徵以藝術連結日常與宇宙的未知。

林智堅說，兩項互動藝術作品也成燈節亮點，藝術家姚仲涵則沿著河面，打造100公尺長的大型作品「光電獸」，觀眾可透過發出聲音、敲擊物件，用燈光串傳遞訊息。藝術家蔡宜婷的「時間是一道長河」則在護城河道上懸掛虹彩光帶，燈管變色模擬極光的色彩流動，民眾也能利用手機QRcode與作品互動。

城銷處長顏章聖表示，今年適逢豬年，「新竹過好年」活動把小豬多產、常民的意象，結合新竹科技城的特質，用藝術、科技帶領全市民探索幸福。新竹市國旅暖冬方案延長至2月底，目前全市已有44家旅館業加入，市府更加碼結盟近50家巷弄美食擴大優惠，旅客只要出示相關住宿證明，就可享受在地店家的「暖冬限定版」幸福優惠，盼新竹市觀光業持續加溫。

「2019新竹過好年」活動開幕式定在明天下午6時於228公園舉行，有宇宙人樂團開唱，現場打卡贈送小紀念品(限量送完為止)，歡迎大小朋友穿上太空裝，分享幸福城市歡喜過好年氛圍。詳情請洽2019新竹過好年FB粉絲頁、1999為服務專線或電話03-5337945查詢。

「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣...
「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣／攝影
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「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣...
「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣／攝影
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「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣...
「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣／攝影
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護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，東門城八公尺主燈「太空豬」，夜間超吸睛。記者郭...
護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，東門城八公尺主燈「太空豬」，夜間超吸睛。記者郭宣彣／攝影
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新竹知名部落客踢小米，昨天也搶先朝聖。圖／踢小米提供
新竹知名部落客踢小米，昨天也搶先朝聖。圖／踢小米提供
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「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣...
「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣／攝影
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在裝置藝術「月球寶寶」是由藝術家林建榮所作，將其代表作燈泡人換穿上太空裝，放置在...
在裝置藝術「月球寶寶」是由藝術家林建榮所作，將其代表作燈泡人換穿上太空裝，放置在公園角落，背上裝備準備探索城市的未知。記者郭宣彣／攝影
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「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，從不同角度拍都呈現不一樣的美感。記者郭宣彣...
「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，從不同角度拍都呈現不一樣的美感。記者郭宣彣／攝影
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「探索紀念」是三件如太空飛船的立體藝術，以明快的黃藍白配色，民眾可進入其中互動，...
「探索紀念」是三件如太空飛船的立體藝術，以明快的黃藍白配色，民眾可進入其中互動，一圓兒時飛行太空的夢想。記者郭宣彣／攝影
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「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣...
「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球。記者郭宣彣／攝影
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藝術家蔡宜婷的「時間是一道長河」則在護城河道上懸掛虹彩光帶，燈管變色模擬極光的色...
藝術家蔡宜婷的「時間是一道長河」則在護城河道上懸掛虹彩光帶，燈管變色模擬極光的色彩流動。記者郭宣彣／攝影
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太空人新竹林智堅
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