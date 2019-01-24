桃竹苗五大日式宿舍展文青風 旅人歇息的好去處

2019-01-24 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新埔國小校長宿舍為新埔鎮唯一的日式宿舍，宿舎興建於民國前10年，現成為「新埔宗祠博物館」的入口站及新埔的旅遊資訊中心。圖／擷取自新竹縣新埔宗祠博物館推廣協會網頁 分享 facebook 桃竹苗有不少日式建築，近年來整修過後陸續開放，吸引許多民眾前來，感受古蹟中的寧靜感，更躍升為打卡熱點，民眾最愛最愛午後坐在庭院旁，體會日式建築的美。

關西分駐所為新竹縣內唯一前身為派出所的縣定古蹟，造型典雅，其後方所長宿舍更具有濃厚的日式風情，

關西分駐所興建於1912年代，為日式木造、洋式磚造並存建築，同時還保有日式木造宿舍群，施工人員在修復過程中，發現建築體緣側迴廊，竟有「鶯聲地板」結構，只要有人行走，即會發出如黃鶯叫聲，用以防範刺客、陌生人入侵，提醒屋內人而用，也成為所長宿舍特色之一。

新埔國小校長宿舍為新埔鎮唯一的日式宿舍，宿舎興建於民國前10年，2000年淨空的校長宿舍由於年久失修，成了一荒廢的空間，在新埔鎮公所的極力爭取下修復，於101年正式開放營運，成為「新埔宗祠博物館」的入口站。

新埔國小校長宿舍佔地約為25平方公尺，為日據時期興建的木構加RC造之房舎，屋齢己逾百年。宿舍外牆以木構雨淋板築成，建築本身則為架高地板的形式，整棟宿舍呈現了日式建築的特色，即面積不大，房間多為多功能使用，通風良好，濕氣皆由側牆百葉窗排出的特點。

二、竹市辛志平校長故居

走訪辛志平校長故居，在百年建築中駐留，總能感受到一股靜謐的時光，不少人假日選靠窗位置喝咖啡，置身在北歐傢俱中，懷舊時光立現。

新竹市辛志平校長故居為歷任新竹中學校長宿舍，建築於日據大正時期(約1922年)，已指定為新竹是市定古蹟，建物本身具有歷史價值，更兼具特殊人文意義。除保留原始建物特色外，並結合地方藝文資源而成為新文化空間。故居為曲尺形宿舍建築，建築本身保有許多日式木構造特色，但主體結構上又有部分閩南式，顯示格局及營造工法有文化混合參雜跡象。 走訪辛志平校長故居，在百年建築中駐留，總能感受到一股靜謐的時光。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

三、桃園警察宿舍群

桃園大溪區公所後方，建於1901年日治時期33戶警察宿舍群，登錄為桃園市歷史建築，經文化局著手整修後，包含武德殿、四連棟、藝師館及分局長宿舍（工藝交流館），目前由大溪木藝生態博物館營運，開放遊客入內參觀，館內展覽大溪聞名的木藝工藝產業展品，及懷舊文物及老照片。

大溪警察宿舍群的「大溪分局長宿舍」現規劃為工藝交流館，是警舍群中保存最好，且面積最大的獨棟日式宿舍。曾住過22名警分局長的木造宿舍，內部玄關、榻榻米客廳及居間格局樣式，完整保留原日式樣貌，屋外還保留一座避難用防空洞。

除警察局宿舍群，鄰近還有原大溪國小校長日式木造宿舍整修的「壹號館」，這些懷舊日式木造庭園，都毗鄰大溪和平老街等知名景點，附近也有不少咖啡館及地方美食可品嘗。

四、苗栗山腳國小的「日治後期宿舍群」