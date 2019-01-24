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桃竹苗五大日式宿舍展文青風 旅人歇息的好去處

2019-01-24 09:40聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新埔國小校長宿舍為新埔鎮唯一的日式宿舍，宿舎興建於民國前10年，現成為「新埔宗祠...
新埔國小校長宿舍為新埔鎮唯一的日式宿舍，宿舎興建於民國前10年，現成為「新埔宗祠博物館」的入口站及新埔的旅遊資訊中心。圖／擷取自新竹縣新埔宗祠博物館推廣協會網頁
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桃竹苗有不少日式建築，近年來整修過後陸續開放，吸引許多民眾前來，感受古蹟中的寧靜感，更躍升為打卡熱點，民眾最愛最愛午後坐在庭院旁，體會日式建築的美。

一、新竹縣校長、所長宿舍

關西分駐所為新竹縣內唯一前身為派出所的縣定古蹟，造型典雅，其後方所長宿舍更具有濃厚的日式風情，

關西分駐所興建於1912年代，為日式木造、洋式磚造並存建築，同時還保有日式木造宿舍群，施工人員在修復過程中，發現建築體緣側迴廊，竟有「鶯聲地板」結構，只要有人行走，即會發出如黃鶯叫聲，用以防範刺客、陌生人入侵，提醒屋內人而用，也成為所長宿舍特色之一。

新埔國小校長宿舍為新埔鎮唯一的日式宿舍，宿舎興建於民國前10年，2000年淨空的校長宿舍由於年久失修，成了一荒廢的空間，在新埔鎮公所的極力爭取下修復，於101年正式開放營運，成為「新埔宗祠博物館」的入口站。

新埔國小校長宿舍佔地約為25平方公尺，為日據時期興建的木構加RC造之房舎，屋齢己逾百年。宿舍外牆以木構雨淋板築成，建築本身則為架高地板的形式，整棟宿舍呈現了日式建築的特色，即面積不大，房間多為多功能使用，通風良好，濕氣皆由側牆百葉窗排出的特點。

二、竹市辛志平校長故居

走訪辛志平校長故居，在百年建築中駐留，總能感受到一股靜謐的時光，不少人假日選靠窗位置喝咖啡，置身在北歐傢俱中，懷舊時光立現。

新竹市辛志平校長故居為歷任新竹中學校長宿舍，建築於日據大正時期(約1922年)，已指定為新竹是市定古蹟，建物本身具有歷史價值，更兼具特殊人文意義。除保留原始建物特色外，並結合地方藝文資源而成為新文化空間。故居為曲尺形宿舍建築，建築本身保有許多日式木構造特色，但主體結構上又有部分閩南式，顯示格局及營造工法有文化混合參雜跡象。

走訪辛志平校長故居，在百年建築中駐留，總能感受到一股靜謐的時光。記者郭政芬／攝影
走訪辛志平校長故居，在百年建築中駐留，總能感受到一股靜謐的時光。記者郭政芬／攝影
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三、桃園警察宿舍群

桃園大溪區公所後方，建於1901年日治時期33戶警察宿舍群，登錄為桃園市歷史建築，經文化局著手整修後，包含武德殿、四連棟、藝師館及分局長宿舍（工藝交流館），目前由大溪木藝生態博物館營運，開放遊客入內參觀，館內展覽大溪聞名的木藝工藝產業展品，及懷舊文物及老照片。

大溪警察宿舍群的「大溪分局長宿舍」現規劃為工藝交流館，是警舍群中保存最好，且面積最大的獨棟日式宿舍。曾住過22名警分局長的木造宿舍，內部玄關、榻榻米客廳及居間格局樣式，完整保留原日式樣貌，屋外還保留一座避難用防空洞。

除警察局宿舍群，鄰近還有原大溪國小校長日式木造宿舍整修的「壹號館」，這些懷舊日式木造庭園，都毗鄰大溪和平老街等知名景點，附近也有不少咖啡館及地方美食可品嘗。

四、苗栗山腳國小的「日治後期宿舍群」

苗栗縣苑裡鎮山腳國小的「日治後期宿舍群」是苗栗縣公告登錄的歷史建築，經常吸引遊客參觀、遊憩，也有不少情侶拍攝婚紗，這處日治宿舍也是山腳國小的一大特色與教學資源，校方數年前完工的新校舍，銜牌也特別選用日式宿舍的造型，凸顯特色。

新埔國小校長宿舍相當幽靜，裡面陳列在地的歷史文化。記者郭政芬／攝影
新埔國小校長宿舍相當幽靜，裡面陳列在地的歷史文化。記者郭政芬／攝影
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新竹市辛志平校長故居為歷任新竹中學校長宿舍，建築於日據大正時期(約1922年)，...
新竹市辛志平校長故居為歷任新竹中學校長宿舍，建築於日據大正時期(約1922年)，已指定為新竹是市定古蹟。記者郭政芬／攝影
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新竹縣關西所長宿舍是縣級古蹟，日式風格的宿舍展現當年的所長位階。記者郭政芬／攝影
新竹縣關西所長宿舍是縣級古蹟，日式風格的宿舍展現當年的所長位階。記者郭政芬／攝影
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桃園市大溪警分局長宿舍整修後委由桃園市木藝博物館規劃為工藝交流館供遊客免費參觀。...
桃園市大溪警分局長宿舍整修後委由桃園市木藝博物館規劃為工藝交流館供遊客免費參觀。記者張弘昌／攝影
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新竹縣關西所長宿舍是縣級古蹟，日式風格的宿舍展現當年的所長位階。記者郭政芬／攝影
新竹縣關西所長宿舍是縣級古蹟，日式風格的宿舍展現當年的所長位階。記者郭政芬／攝影
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桃園市大溪警分局長宿舍歷史建築外觀及內部格局保存良好。記者張弘昌／攝影
桃園市大溪警分局長宿舍歷史建築外觀及內部格局保存良好。記者張弘昌／攝影
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日式建築新竹
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