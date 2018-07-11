頭前溪堵塞 寶山水庫放水8萬噸支援竹市用水

2018-07-11 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



瑪莉亞颱風來襲，新竹的頭前溪堵塞，導致新竹市用水不足，新竹縣寶山水庫放水8萬噸支援，提醒柯子湖溪兩岸的民眾不要靠近，注意安全。

自來水公司第三區處副處長王亮中表示，因颱風關係山區降雨量大，從山區往下游的川流水濁度高，夾帶淤泥、樹葉及枯枝，造成頭前溪攔汙柵堵塞，竹市的取水量低。

王亮中說，頭前溪中游的隆恩堰，目前水量大、濁度高，為了支援竹市用水，寶山水庫借道柯子湖溪，放水8萬噸，放水期間請民眾不要靠近，以免發生危險。