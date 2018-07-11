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颱風前夕沒在怕 五星市長拼動土、蓋天幕籃球場

2018-07-11 00:01聯合報 記者許政榆╱即時報導

面對來勢洶洶的強颱瑪莉亞即將來襲，各縣市不僅繃緊神經，加緊動員做好防颱措施，桃園市長今早9點除主持瑪麗亞颱風應變中心第一次工作會議外，會議結束便開始勤跑行程，包括市民活動中心工程動土、視察籃球場興建薄膜天幕工程的可行性，一刻不得閒。

大園區橫峰市民活動中心，設於大園區橫峰里公二公園內，鄭文燦說，去年定案後今日動工，預計明年6月要完工，總預算為1880萬元，為地上一層建築，總樓地板面積約150坪，公園也將規劃施作滯洪池、景觀生態池，結合公園和活動中心，未來供集會、表演和關懷據點使用。

接著鄭文燦加緊腳步，地點移到鄰近的大園區皇家籃球場，視察籃球場興建薄膜天幕工程可行性評估，他說，大園區橫峰里鄰近青埔，里內有機場捷運3車站，人口成長快速，公共設施更新有其必要。加上周邊橫山書法公園、橫山書法藝術館今年要營運，也將決定設置「橫峰里市民活動中心」「皇家社區天幕」，兩案總經費約3600萬元。

鄭文燦表示，青埔特定區包括中壢與大園，機捷A15大園站、A16橫山站、A17領航站位於橫峰里，該里人口成長非常快速，目前達1萬2288人，預估未來一年內將突破1萬3000人，要帶動橫峰里產業和人口發展。

桃園市長鄭文燦今視察大園區皇家籃球場興建薄膜天幕工程可行性。記者許政榆／攝影
桃園市長鄭文燦今視察大園區皇家籃球場興建薄膜天幕工程可行性。記者許政榆／攝影
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桃園市大園區橫峰市民活動中心新建工程動土典禮，不畏颱風仍照常舉行。記者許政榆／攝...
桃園市大園區橫峰市民活動中心新建工程動土典禮，不畏颱風仍照常舉行。記者許政榆／攝影
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桃園市長鄭文燦今視察大園區皇家籃球場興建薄膜天幕工程可行性。記者許政榆／攝影
桃園市長鄭文燦今視察大園區皇家籃球場興建薄膜天幕工程可行性。記者許政榆／攝影
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桃園市大園區橫峰市民活動中心新建工程動土典禮，不畏颱風仍照常舉行。記者許政榆／攝...
桃園市大園區橫峰市民活動中心新建工程動土典禮，不畏颱風仍照常舉行。記者許政榆／攝影
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鄭文燦機場捷運機捷

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