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被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

強颱瑪莉亞減弱為中颱 往台灣靠近

颱風前，青菜買氣增

2018-07-10 18:30聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

強烈颱風瑪莉亞往北台灣襲來，民眾例行性的到市場去搶青菜，中壢一處黃昏市場的菜攤傍晚擠滿了許多買青菜的人潮。

強烈颱風瑪莉亞往北台灣襲來，民眾例行性的到市場去搶青菜，中壢一處黃昏市場的菜攤傍...
強烈颱風瑪莉亞往北台灣襲來，民眾例行性的到市場去搶青菜，中壢一處黃昏市場的菜攤傍晚擠滿了許多買青菜的人潮。記者邱德祥／攝影
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