瑪莉亞來襲 竹縣地區管制持通行證才可進入

2018-07-10 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來襲，預計從今晚起至明日上午影響最為劇烈，新竹縣災害應變中心開完第二次整備會議後，新竹縣警察局則召開災害緊急應變小組工作會議。新竹縣警察局局長張榮興表示，已實施勸離及五峰、尖石鄉土石流潛勢區及獨居老人、病患等優先撤離區域住戶實施預防性撤離等工作，保護民眾生命安全。

張榮興表示，因應颱風來襲，縣府災害緊急應變小組實施一級開設，全體警察同仁嚴陣以待，各任務編組單位皆已到崗，期間外勤單位主管停止輪休以維持警力機動運作及即時應變，包含人員、裝備、器材、駐地廳舍等均已完成整備，投入災害應變工作超前部署。

張榮興指出，針對危險潛勢區域如山區、水域、海邊等實施民眾勸離，以及在五峰、尖石鄉土石流潛勢區及獨居老人、病患等優先撤離區域住戶實施預防性撤離等工作，將持續注意轄區路況，落實災情通報工作。

他說，颱風期間恐會帶來狂風暴雨，容易導致道路坍方、橋樑中斷、土石流及淹水路段等狀況，目前即時實施封鎖管制，投入防颱工作。