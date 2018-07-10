難招架瑪莉亞強颱桃園 百貨購物中心醫院提早打烊

2018-07-10 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



瑪莉亞強颱來襲，百貨公司也招架不住提早打烊，SOGO中壢店宣布百貨部門營業至今天下午5點，超市至6點。大江國際購物中心營業時間至下午6點。

壢新醫院配合桃園市政府下午4點停班停課，停止夜間門診業務，不過急診、住院、血液透析（洗腎）作業仍照常。夜間停止門診業務，包括門診檢查、門診手術、復健治療、尊爵自費門診、健檢、診所業務及抽血服務。停止門診服務時段民眾如有緊急醫療需求，敬請利用24小時急診服務；如有需要連續兩天換藥，請至急診換藥。