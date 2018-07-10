新竹縣今派任靳邦忠接仼五峰鄉代理鄉長

2018-07-10 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣長邱鏡淳今天正式派任縣府簡任秘書、前消費者保護官靳邦忠接仼五峰鄉代理鄉長，新任鄉長靳邦忠表示，感謝邱縣長給他這個歷練機會，讓他可以到到基層鄉鎮市公所站上第一線為民服務。

縣府表示，靳邦忠是政治大學法律系畢業，台灣大學、台北大學法學碩士，中正大學法學博士，在公部門歷任調解委員會秘書、法制科長、行政室副主任、主任，消保官、參議秘書辦公室，學經歷完整且有豐富為民服務經驗。

這次希望借助靳邦忠的法律長才與協調能力，能將縣府補助及向中央爭取的數億元經費，積極用於建設五峰鄉之工程與文化觀光發展，希望於年底前順利完成各項計畫，造福鄉里。並要求確實與當地住民進行溝通，加速開發五峰温泉館，一號吊橋闢建、張學良園區及三毛故居整建，清泉五峰觀霧結合雪霸國家公園原鄉精緻旅遊，以及農產品之規劃推廣。

縣政府也表示，靳邦忠擔任消保官期間對於消費環境及食品安全維護表現傑出，秉持法律專業打撃不肖業者，並就房屋及仲介市場積極進行行業導正，績效卓著。於國立清華大學兼任教職十多年期間，教學理論與實務兼備，深受學生們歡迎。

靳邦忠表示，過去他在公部門負責多屬法律與消費者保護方面的業務，這次到地方基層的鄉鎮市公所站上第一線，需要學習的事物很多，「會請鄉公所各課室、縣府其他局處的同事給我多方協助。」