親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

持續更新／快回家！ 苗栗以北縣市下午3點陸續停班停課

三中案馬英九遭起訴求重刑 檢方痛批飾詞狡飾

新竹縣今派任靳邦忠接仼五峰鄉代理鄉長

2018-07-10 10:47聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣長邱鏡淳今天正式派任縣府簡任秘書、前消費者保護官靳邦忠接仼五峰鄉代理鄉長，新任鄉長靳邦忠表示，感謝邱縣長給他這個歷練機會，讓他可以到到基層鄉鎮市公所站上第一線為民服務。

縣府表示，靳邦忠是政治大學法律系畢業，台灣大學、台北大學法學碩士，中正大學法學博士，在公部門歷任調解委員會秘書、法制科長、行政室副主任、主任，消保官、參議秘書辦公室，學經歷完整且有豐富為民服務經驗。

這次希望借助靳邦忠的法律長才與協調能力，能將縣府補助及向中央爭取的數億元經費，積極用於建設五峰鄉之工程與文化觀光發展，希望於年底前順利完成各項計畫，造福鄉里。並要求確實與當地住民進行溝通，加速開發五峰温泉館，一號吊橋闢建、張學良園區及三毛故居整建，清泉五峰觀霧結合雪霸國家公園原鄉精緻旅遊，以及農產品之規劃推廣。

縣政府也表示，靳邦忠擔任消保官期間對於消費環境及食品安全維護表現傑出，秉持法律專業打撃不肖業者，並就房屋及仲介市場積極進行行業導正，績效卓著。於國立清華大學兼任教職十多年期間，教學理論與實務兼備，深受學生們歡迎。

靳邦忠表示，過去他在公部門負責多屬法律與消費者保護方面的業務，這次到地方基層的鄉鎮市公所站上第一線，需要學習的事物很多，「會請鄉公所各課室、縣府其他局處的同事給我多方協助。」

他也說，根據以往對五峰鄉的瞭解，是個美麗純樸的原鄉，在人文、觀光方面均富特色，很榮幸能夠到這般風景如畫的地方就職，到任後將盡速向當地的議員、鄉民代表、村長請益，瞭解地方需求，提供本地鄉親最需要的服務，將自己一貫對於幫助消費者伸張正義的熱忱，投入關懷在地居民。

新竹縣長邱鏡淳今天正式派任縣府簡任秘書、前消費者保護官靳邦忠接仼五峰鄉代理鄉長。...
新竹縣長邱鏡淳今天正式派任縣府簡任秘書、前消費者保護官靳邦忠接仼五峰鄉代理鄉長。圖／縣府提供
分享

清華大學國家公園中正大學

相關新聞

瑪莉亞颱風來襲 新竹科學園區管理局成立應變中心

2018-07-10 10:52

路燈認養推文創 送東方美人保冷袋保鮮盒

2018-07-10 07:49

新竹刑務所演武場 修復開工

2018-07-10 00:01

平鎮光電埤塘社子一號池 完工及併聯發電 每年可發電250萬度

2018-07-09 23:17

改裝車半夜吵 桃園議員促加強攔檢

2018-07-09 23:13

新明青創基地啟用 盼帶動AI風潮

2018-07-09 23:11

FUN暑假 桃園、新竹藝起來

2018-07-09 23:02

竹南國中地下停車場 可望8月上旬啟用

2018-07-09 22:55

影／看見鄉間最美的弧度 跑遍竹縣記錄石拱橋

2018-07-09 21:31

公務車撞車區長代墊近百萬 桃市府：擬編2500萬投保

2018-07-09 18:22

苗栗市南苗商圈榮景回不來？ 三商百貨大樓閒置近5年

2018-07-09 09:18

新竹市中小學校 明年都可獲冷氣補助

2018-07-09 07:53

兼顧石虎保育及養雞戶權益 林務局研擬友善防治

2018-07-09 07:31

星期評論／慈湖重開放 觀光魅力待努力

2018-07-08 23:16

青年創業找古早味 拌醬福菜闖出頭

2018-07-08 23:09

桃園眷村鐵三角 重現昔日風情

2018-07-08 22:48

桃園馬祖新村 徵選文創產業進駐

2018-07-08 22:44

2018選戰觀測站╱桃市10參選人 組「KMT青力議政連線」

2018-07-08 22:40
看更多

熱門文章

浪漫破表！遠距戀修成正果 消防猛男倒吊吻嬌妻

2018-07-09 10:54

10住戶遭檢舉違停逾百次怨沒預警 警：本來就禁停

2018-07-09 14:50

蘭潭裝太陽能板煞風景？綠議員蔡文旭：我反對

2018-07-09 14:07

瑪莉亞颱風逼近宜蘭 休園封島停班停課看這裡

2018-07-09 21:38

不畏年改 一家三兄弟全從警

2018-07-09 18:37

台灣水鹿重現江湖？一度消失水鹿頻現八卦山麓

2018-07-10 07:50

東石建首座牡蠣殼加工廠遭地方反對 台糖：持續溝通

2018-07-09 10:56

照過來！新北57條單行道開放機車雙向通行

2018-07-09 14:54

影／基隆下水道工程延宕 里長緊張：颱風夜在這裡守夜

2018-07-09 15:10

如停班停課 基隆低窪地區13學校開放民眾停車

2018-07-10 09:01

雨像是用倒的 金門學童遊學日本遇水災險受困

2018-07-09 22:55

日本豪雨成災 金門近百學童困日災區

2018-07-10 00:59

好大的黑鮪魚！東港溪畔人行階梯彩繪亮相

2018-07-09 11:01

高市消防隊員好有才 手繪「消防一卡通」只送不賣

2018-07-10 07:50

竹南國中地下停車場近期啟用 紓解市區一位難求窘境

2018-07-09 12:30

視察台中綠川防洪 葉俊榮稱讚：錢用對了

2018-07-09 23:22

越裔美籍公民40年前逃難落海獲救 709藏有趣巧合

2018-07-09 13:51

公務車撞車區長代墊近百萬 桃市府：擬編2500萬投保

2018-07-09 18:22

嘉義縣C肝盛行率為台灣地區5倍 衛生局啟動追蹤醫療

2018-07-09 13:58

北市原民會主委被爆論文抄襲 陳誼誠：指控不公

2018-07-09 20:39

強颱瑪莉亞可能影響金門 縣府嚴加戒備

2018-07-09 18:35

不用再繞道了！新北57條單行道 開放機車雙向通行

2018-07-09 23:32

颱風前的寧靜 攝影愛好者搶拍夕陽美景

2018-07-09 19:23

美國武術官來台交流 北市警精進戰鬥技能

2018-07-09 15:02

嘉市愛心便當加碼送鳳梨 銷百箱助農

2018-07-09 12:41

高育仁46年前立碑 名字削半 兒高思博修護

2018-07-09 12:43

改裝車半夜吵 桃園議員促加強攔檢

2018-07-09 23:13

為了免費午餐 南投縣綠營批縣長林明溱抹黑

2018-07-09 20:34

被林聰賢扣藍帽？ 簡志偉無黨籍參選鎮長

2018-07-10 00:19

防止大武崙溪再淹 基市府搶清淤、設指揮所

2018-07-09 14:48

新農人周韋全捐火龍果5000顆助學 供家扶義賣

2018-07-09 17:14

影／看見鄉間最美的弧度 跑遍竹縣記錄石拱橋

2018-07-09 21:31

訪56座石拱橋 開攝影展話「弧度」

2018-07-09 23:55

台南沐府海旅spa池 4月連續兩次抽檢不過

2018-07-09 13:55

新竹刑務所演武場 修復開工

2018-07-10 00:01

蘭潭蓋太陽能板 地方憂「殺風景」

2018-07-09 23:29

路燈認養推文創 送東方美人保冷袋保鮮盒

2018-07-10 07:49

蘇花改首遇颱風 風力10級以上建議不要走

2018-07-10 09:37

新技術！ 電扶梯不用停也能洗

2018-07-10 00:38

瑪莉亞颱風來襲 台南完成53座抽水站整備

2018-07-09 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top