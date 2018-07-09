竹市消防局24小時監控竹市地下道 防範淹水

2018-07-09 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



依據中央氣象局資料，預計今日發布瑪莉亞颱風海上颱風警報，新竹市有11處地下道及4處排水不易區域易淹水，凡新竹市10分鐘雨量達5mm或時雨量達20mm以上時，透過消防局24小時監控致災性氣候，將立即派員前往預佈移動式抽水機，及早防範淹水情事。

易淹水區域已建置監視錄影設備，太原路、全中興、光復路、西大路和元培街五處地下道也設有柵欄自動警示設備，積水超過10公分就會發出警示閃光，若積水超過15公分，柵欄則會自動放下，透過防災智慧監控網絡和柵欄式自動警示系統，提升車行地下道防災效能和行車安全。因應強降雨，

新竹市長林智堅上午視察全中興地下道、自由路清溝工作、華江抽水站，確保防颱應變機制以及設備皆運作正常，並赴消防局災害應變中心聽取防災報告，並指示各單位全面進行人行與車行地下道、滯洪應變設備與排水側溝清淤工作等自主檢查。

新竹市政府各局處即刻啟動防颱準備工作，消防局整備抽水機、發電機等防汛器材，必要時派遣人車至重點地下道巡視預佈，工務處確認各地下道抽水設備及自動柵欄安全系統、滯洪池設施是否完備，城市行銷處加強各大公共空間抽水機、發電機設備整備，環保局則加強側溝、雨水下水道清淤，都發處強化工程圍籬與設施之安全整備。