泰雅之聲夢想織歌 撼動新加坡聽眾心弦

2018-07-08 21:46 中央社 新加坡8日專電



新竹縣泰雅學堂泰雅之聲合唱團今天在新加坡舉辦音樂會，以悠揚歌聲傳唱泰雅族的原民歷史文化，讓新加坡朋友聆聽屬於原民的天籟之音。

泰雅夢想織歌音樂會今天下午在新加坡藝術學院（School of the Arts）音樂廳舉行，全場爆滿。泰雅之聲合唱團團長陳智明告訴中央社記者，實踐夢想雖然辛苦，卻也能充滿繽紛色彩，這次到新加坡參賽與演出，希望讓新加坡朋友聽到原住民的優雅歌聲，也有利於與新南向國家的音樂文化交流。

中華民國駐新加坡代表梁國新表示，泰雅之聲合唱團透過嘹亮、高亢與渾厚低沉的動人歌聲，撼動聽眾心弦，令人感動與驚豔。

梁國新認為，泰雅之聲合唱團以藝術文化方式，讓世界「聽」到了台灣，也「看」到了台灣，他們的完美呈現，不但為泰雅族爭光，更令全台灣人感到驕傲。

泰雅族的立法委員高金素梅今天也到場為泰雅之聲合唱團加油打氣。

泰雅之聲合唱團團員多半是新竹縣原住民教師，或是喜歡唱歌及原住民文化的中小學教師；合唱團希望透過歌聲傳達優美的原住民文化藝術及音樂，及樂於分享的人生哲學，把美好的音樂散布在台灣及世界各角落。

泰雅之聲合唱團4日在第11屆新加坡歌韻東方國際合唱節，分別在混聲組、室內合唱組及民謠組賽事奪得3面金牌。這項國際合唱節1日起在新加坡濱海藝術中心舉行4天，4日晚頒獎閉幕。

泰雅之聲合唱團這次應觀光局駐新加坡辦事處、世界華人工商婦女企管協會新加坡分會等單位邀請，在新加坡舉辦泰雅夢想織歌音樂會，同時慶祝觀光局駐新加坡辦事處成立40週年。