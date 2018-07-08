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沒公德心！ 新竹頭前溪旁大量裝潢廢棄物 檢警查到污染人

2018-07-08 11:38聯合報 記者郭政芬╱即時報導

日前有不肖廠商在新竹左岸改善工程施工範圍內，偷倒裝潢廢棄物，新竹市環保局隨即通報檢警環平台，揪出污染行為人邱君，他坦承偷倒，環保局限期要他完成廢棄物清理。全案於昨天完成。

新竹市政府整建轄內長10公里的頭前溪高灘地「新竹左岸」，民眾發現施工範圍內，被偷倒裝潢廢棄物，趕緊通報環保局。

環保局指出頭前溪堤後坡的改善工程範圍內，即中華路一段仰德路過防坡堤處、68號快速道路高架橋下，遭棄置裝潢廢棄物約3、4車，隨即通報檢警環平台，由新竹市警察局第二分局調閱附近監視設備，順利追查出污染行為人。

環保局長江盛任表示，本案涉及非法棄置廢棄物部分，得依廢棄物清理法第52條處新臺幣6000元以上300萬元以下罰鍰。因本案已對環境造成嚴重污染，後續將依廢棄物清理法第46條規定，移請地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰鍰。

本案土地管理人已針對其施工區域設置圍籬加強防範，新竹市環保局亦將此區域列為重點稽巡查區域，派員定期巡查，共同維護新竹左岸清潔環境。

江盛任說，「檢警環平台」聯合辦案機制已趨成熟，同時有社區巡守及稽查人員定期巡查，對於新竹市轄區非法棄置採「全城監控」。針對非法棄置案件，環保局亦會依廢棄物清理法第46條規定，移請檢調及警察機關偵辦，落實打擊非法棄置之決心及行動。

土地管理人針對此區域設置圍籬加強防範棄置行為。圖／市府提供
土地管理人針對此區域設置圍籬加強防範棄置行為。圖／市府提供
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遭棄置裝潢廢棄物現場。圖／市府提供
遭棄置裝潢廢棄物現場。圖／市府提供
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廢棄物警察

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