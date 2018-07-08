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影／他不讓阿婆好味道消失 返鄉開創「老張媽」拌醬

2018-07-08 09:50聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣南庄鄉「張媽」麵食是一些出外遊子鄉愁的滋味，30歲網路工程師邱浩然兒少時耳濡目染，他為了不讓阿婆張呂雪妹的美味失傳，今年初返鄉以張呂雪妹的肖像為商標招牌，推出「老張媽」拌醬，媽媽張鳳琴當代言人，邱浩然沒有讓阿婆漏氣，張呂雪妹讚賞拌醬味道沒有變！

南庄鄉地處偏遠，1960、70年代礦業及林業發達，曾盛極一時，75歲張呂雪妹從新竹縣嫁來，先是賣香菇、木耳等山產，後來搬到老街開起小麵攤，她的拌醬是獨門功夫，不斷試驗研發出數十種中藥及調味料配製的拌醬，40多年來也不知填飽多少肚胃，「張媽」名號傳遍南庄，後來因年紀關係才結束麵店生意。

張呂雪妹說，拌醬最難的地方是炒肉塊，一定要炒到乾，又不能燒焦，直到香氣出來，通常20台斤要炒3個多小時，再加上其他配料，方法都傳給孫子了。

「拌醬最特別是肉塊！」邱浩然認為一般拌醬多半是紅葱，味道較為單調，老張媽拌醬有肉塊，不管是牛肉或是豬肉，拌醬成了百搭，可以當沾醬、拌飯、拌麵、拌青菜，麻辣口味拌醬還是很好麻辣鍋底，簡單又方便，適合現代人生活步調。

老張媽拌醬等青年創業，參加苗栗縣政府在青創5號基地（地址苗栗市新倉街21號）舉辦的「泡沫之夏．青創X親子創意市集」活動，設攤展售及義賣，現場並安排夢幻泡泡秀、泡沫之夏音樂會等表演，活動時間今天（8日）上午11點到下午5點，民眾可把握時間參觀。

75歲張呂雪妹獨門拌醬，最困難是炒肉塊到乾、有香氣，又不會焦掉。圖／邱浩然提供
75歲張呂雪妹獨門拌醬，最困難是炒肉塊到乾、有香氣，又不會焦掉。圖／邱浩然提供
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青年邱浩然（中）返鄉創業，以阿婆張呂雪妹（右）肖像為商標推出拌醬，媽媽張鳳琴（左...
青年邱浩然（中）返鄉創業，以阿婆張呂雪妹（右）肖像為商標推出拌醬，媽媽張鳳琴（左）樂當代言人。記者范榮達／攝影
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老張媽拌醬有各種口味，方便現代人食用。記者范榮達／攝影
老張媽拌醬有各種口味，方便現代人食用。記者范榮達／攝影
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南庄青創

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