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增光景還有水霧 石門水庫南苑推夜間觀光

2018-07-07 19:39聯合報 記者張裕珍╱即時報導

拚觀光不分日夜，桃園市政府正著手在石門水庫南苑生態公園增加「夜間觀光」亮點，替原先入夜昏暗的入口通道、林蔭廊道與瞭望台等處，添上照明燈景，考量生態永續，光環境營造採「低照度」，並納入太陽能板挹注電力，預計8月底完工，希望遊客別急著離開，留步一探夜景之美。

桃市府近年獲中央補助啟動「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，觀光旅遊局為增加觀光能量，決定在南苑生態公園發展夜間觀光，局長楊勝評今天說，旅客大多傍晚五、六點就離開，但南苑入園不收費，增加燈光造景可望留住遊客。

市議員李柏坊也認為，近年夏季白天屢創高溫，日間觀光效益不如往昔，來訪遊客又多急著傍晚離開，造成交通壅塞，發展夜間觀光勢在必行，市府選擇在南苑生態公園確實可行，日前熱氣球嘉年華夜間光雕秀湧入爆滿人潮，足見其潛力。

楊勝評說，今年3月起著手改造南苑生態公園，經費1820萬元，包含自坪林收費站進入南苑的路廊增加光景，另公園內步道有燈景與水霧造景，沁涼之中多了光影變化，此外2樓高的紀念涼亭也增加燈光裝置，未來將作為露天電影院場地。

「夜間活動不會再只有逛夜市！」楊勝評說，除了逛夜市，過去夜間觀光以賞螢、賞蛙為主，有季節限制，南苑生態公園夜間造景8月底完工之後，遊客不怕晚上無處去，未來也將配合夜間燈光，增加辦理表演活動或公共策展，延長遊客停留時間，也能分散車潮。

市議員陳治文也建議，發展夜間觀光範圍不要侷限南苑，應該擴大至沿線觀光腹地，楊勝評說，大溪老城區已在今年開放設立民宿，石門水庫未來也將有公辦露營區，提供遊客留宿桃園更多選擇，相信能有效提升桃園夜間觀光效益。

桃市府觀旅局今年3月起著手改造南苑生態公園，包含替公園內步道增加燈景與水霧造景，...
桃市府觀旅局今年3月起著手改造南苑生態公園，包含替公園內步道增加燈景與水霧造景，預計8月底完工，圖為模擬圖。圖／市府觀旅局提供
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桃市府觀旅局今年3月起著手改造南苑生態公園，包含自坪林收費站進入南苑的路廊增加光...
桃市府觀旅局今年3月起著手改造南苑生態公園，包含自坪林收費站進入南苑的路廊增加光景，也能提供夜間照明。圖／市府觀旅局提供
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桃市府觀旅局今年3月起著手改造南苑生態公園，包含替公園內步道增加燈景與水霧造景，...
桃市府觀旅局今年3月起著手改造南苑生態公園，包含替公園內步道增加燈景與水霧造景，預計8月底完工，圖為模擬圖。圖／市府觀旅局提供
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石門水庫生態公園夜市

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