3樓高八爪魚滑梯VS水鴨子 苗栗親子公園9日動工

2018-07-07 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗縣政府斥資2千多萬元將縣議會後方大草坪改造為親子公園，將建造3樓高八爪大章魚滑梯、幼兒扇形貝殼滑梯、休閒座椅及沙坑、鞦韆等親子遊樂設施，打造全齡互動、無障礙遊樂環境，9日上午動工，預計10月底完工，也將向國防部爭取兩輛「水鴨子」展示。

縣府利用議會後方占地3.4公頃的大草坪設置親子公園，以苗栗吉祥物貓裏喵為主題人物，結合章魚、貝殼、鯨魚等意象營造海洋探險趣的主題公園，打造有趣活潑，滿足小朋友想像力的遊樂場。

縣府水利處指出，舊經國路的主入口區將設置「貓船長」立體造型人偶，可供拍照取景，一旁的親子廁所則設計成海盜船造型，走進海洋地景遊戲區地面有可愛大鯨魚圖案舖面，將建造9公尺高的大型八爪章魚磨石子滑梯，章魚頭直徑5公尺，底部直徑13公尺，設計8條5至12公尺長蜿蜒曲折的滑道，滿足大小朋友速度與刺激感。

另外，也規畫一座適合幼兒玩樂的扇形貝殼滑梯，高約2公尺，滑道8公尺長，坡度和緩，提供全齡兒童的遊樂需求。

水利處指出，區內還有貓裏喵親子互動鞦韆、方型立體攀爬鋼架供兒童玩樂，沙坑遊戲區適合小朋友間互動學習，沙坑旁設有馬賽克拚貼成「貓漁夫」圖案牆面的洗腳池，貓裏喵座椅乘涼區方便家長就近看顧孩子，還有貓裏喵親子立像可供拍照，北側大草坪可供親子野餐、奔跑玩耍。