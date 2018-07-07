泳客怨裝飲水機水像小偷 桃市立泳池廠商增告示

2018-07-07 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



炎炎夏日，不少人喜歡到泳池戲水消暑，有讀者向本報投訴，位於桃園區中平路的桃園市立游泳池竟無在公共空間設置飲水機，口渴想喝水，泳客竟得隔著窗戶向如辦公室的空間伸手進去按壓飲水機，感覺就像小偷，一不小心還被燙傷，「堂堂一個六都之一的市立游泳池，連飲水機都沒有」，覺得很離譜。

市府體育局副局長房瑞文說，市立游泳池採委外經營，經與廠商查證，既有飲水機有一台，但囿於管線緣故，擺設位置於服務台櫃檯後方，確實不明顯，業者已經緊急在服務台張貼告示，提醒泳客「本館提供飲水機，請自行攜帶水瓶，如需服務請洽人員」，體育局也協請廠商應在游泳館顯眼處再裝一台飲水機，方便泳客使用。

楊姓讀者向本報投訴，日前到桃園市立游泳池游泳，途中口渴想喝水，自己有準備熱水瓶，但遍尋不著飲水機，有名在市立泳池游泳多年的泳客，知道哪有飲水機，帶著她去裝，但卻是隔著窗戶，伸手進去一間像辦公室的地方按壓飲水機，感覺就像小偷一樣，自己裝水時還被熱水燙到，覺得相當離譜。