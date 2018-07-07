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泳客怨裝飲水機水像小偷 桃市立泳池廠商增告示

2018-07-07 15:42聯合報 記者張裕珍╱即時報導

炎炎夏日，不少人喜歡到泳池戲水消暑，有讀者向本報投訴，位於桃園區中平路的桃園市立游泳池竟無在公共空間設置飲水機，口渴想喝水，泳客竟得隔著窗戶向如辦公室的空間伸手進去按壓飲水機，感覺就像小偷，一不小心還被燙傷，「堂堂一個六都之一的市立游泳池，連飲水機都沒有」，覺得很離譜。

市府體育局副局長房瑞文說，市立游泳池採委外經營，經與廠商查證，既有飲水機有一台，但囿於管線緣故，擺設位置於服務台櫃檯後方，確實不明顯，業者已經緊急在服務台張貼告示，提醒泳客「本館提供飲水機，請自行攜帶水瓶，如需服務請洽人員」，體育局也協請廠商應在游泳館顯眼處再裝一台飲水機，方便泳客使用。

楊姓讀者向本報投訴，日前到桃園市立游泳池游泳，途中口渴想喝水，自己有準備熱水瓶，但遍尋不著飲水機，有名在市立泳池游泳多年的泳客，知道哪有飲水機，帶著她去裝，但卻是隔著窗戶，伸手進去一間像辦公室的地方按壓飲水機，感覺就像小偷一樣，自己裝水時還被熱水燙到，覺得相當離譜。

楊姓讀者抱怨，在桃園市立游泳池想喝一口水大不易，沒有公開設置飲水機，泳客口渴是否一定得買其販賣機的飲料或礦泉水，也令人懷疑，市立游泳池是否圖利販賣機的業者。

有讀者向本報投訴，位於桃園區中平路的桃園市立游泳池竟無在公共空間設置飲水機，口渴...
有讀者向本報投訴，位於桃園區中平路的桃園市立游泳池竟無在公共空間設置飲水機，口渴想喝水，泳客竟得隔著窗戶向如辦公室的空間伸手進去按壓飲水機，感覺就像小偷。記者張裕珍／攝影
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桃園市立游泳池經營廠商獲悉後，已緊急在服務台張貼告示，提醒泳客「本館提供飲水機，...
桃園市立游泳池經營廠商獲悉後，已緊急在服務台張貼告示，提醒泳客「本館提供飲水機，請自行攜帶水瓶，如需服務請洽人員」，體育局也協請廠商應在游泳館顯眼處再裝一台飲水機，方便泳客使用。圖／體育局提供
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桃園市立游泳池經營廠商獲悉後，已緊急在服務台張貼告示，提醒泳客「本館提供飲水機，...
桃園市立游泳池經營廠商獲悉後，已緊急在服務台張貼告示，提醒泳客「本館提供飲水機，請自行攜帶水瓶，如需服務請洽人員」，體育局也協請廠商應在游泳館顯眼處再裝一台飲水機，方便泳客使用。圖／體育局提供
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