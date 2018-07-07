親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸軍事專家：大陸新型萬噸級驅逐艦可能加裝電磁炮

鼓勵女孩念數學 數學家丘成桐：比任何學科容易謀職

中壢火車站「整形」有機會跟最醜的車站bye？

2018-07-07 13:43聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

臺鐵中壢站空間、外觀和廁所近年一直被網友諷為最醜的火車站。圖／桃園市政府新聞處提...
臺鐵中壢站空間、外觀和廁所近年一直被網友諷為最醜的火車站。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
臺鐵局去年整修桃園市中壢站公共廁所、哺乳室和友善設施同時為外觀拉皮下周一（9日）完工，有助提高中壢站服務水準，也盼擺脫過去被網友諷為「最醜的火車站」壞名聲。

網路上最近3年談到火車站缺失，中壢站一定榜上有名，網友諷刺「如果中壢站排第二，就沒其他站敢搶第一」、「跟著廁所味道走就可以找到中壢站」，建築物老舊空間小、設備差、廁所味道重都是中壢站的問題甚至成了民怨，桃園市政府、地方議員、立委都要求臺鐵改善，市府還提出配合車站整修周邊改善計畫。

臺鐵中壢站也成為下屆桃園市長、議員選舉話題，國民黨參選人立法委員陳學聖4日前往中壢站了解廁所整修結果，強調在立法院多次要求交通部編經費、拿出做為徹底改善中壢站問題。桃園市長鄭文燦6日下午也到場，不只看中壢火車站廁所和站內設施，還「加碼」會勘中車站周邊配合工程包括拓寬中新地下道、交通動線配套工作。

「有人說因為要進行鐵路地下化，中壢火車站不用更新，這個說法是錯誤的」，鄭文燦在現場直接反駁這樣的話，並強調鐵路地下化工程確實要建新的中壢火車站，但並不代表現在的中壢火車站在8年鐵路地下化工程期間，要保持現狀，因為工程期間中壢火車站一樣有大量進出的人潮，必須要以高水準維護設施，同時微整型站外的交通動線。

鄭文燦指出，中壢火車站興建於民國60年，迄今47年相當老舊，車站平均一天有5萬7000人次進出（全國排前3名），長期以來負擔重，更新速度較慢在網路常被抨擊，經過市府多次與交通部協調，決議火車站內部整俢更新由臺鐵局負責，連外道路交通動線配套由市府負責，包括中壢火車站周邊更新及站外交通微整型。

鄭文燦說，中壢車站外的交通微整型計畫，目前已進行多項管理措施，希望讓人流、車流更暢通。交通局、中壢警分局將與各使用單位保持協調，有需要就機動調整，提高交通微整型效果，讓中壢火車站的車流不打結。

他以桃園火車站先前也進行交通微整型為例子，市府將桃園站的機車、計程車、行人三方分流，起初也有些挑戰，但後來結果的確順暢許多，相信這些小幅度改變，將帶來更大的方便。

鄭文燦表示，市府在中壢火車站後續有多項相關工程要進行，包括中新地下道通車、元化路地下道封閉以及鐵路地下化、機場捷運A23中壢車站動工等。中新地下道預計8月15日通車，經過壓力測試後再封閉元化路地下道，接著讓鐵路地下化、機場捷運A23中壢車站進入實質動工階段，期盼帶給中壢地區嶄新交通面貌。

市府說明，中新地下道由市府與交通部鐵道局合作，市府取得土地鐵道局負責施工拓寬為三對三車道加上機車道，每天可通過車流約6000多輛小客車，遠高於目前元化路地下道約2000多輛車流，分流效果也會比較好。

機場捷運A23中壢車站預計今年9月動工，屆時元化路地下道將永久封閉改為地上連通，會改變中壢人長期以來的使用習慣。交通局將藉由中新地下道啟用預先分流、導引及壓力測試，視交通壓力測試及車輛分流情況，再決定元化路地下道確定封閉時程。 

鄭文燦表示，中新地下道啟用元化路地下道封閉後，將接續鐵路地下化動工、機捷A23中壢車站工程等，再加上捷運綠線中壢延伸線，未來中壢車站將成為三鐵共構，為中壢地區帶來嶄新交通面貌。

中壢火車站廁所門口就明顯和以前不同。圖／桃園市政府新聞處提供
中壢火車站廁所門口就明顯和以前不同。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
中壢火車站老舊、整修已經成為選舉話題，鄭文燦昨天前往現場會勘各項改善工作。圖／桃...
中壢火車站老舊、整修已經成為選舉話題，鄭文燦昨天前往現場會勘各項改善工作。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
中壢火車站的廁所整修後光線和裝潢比以前明亮許多。圖／桃園市政府新聞處提供
中壢火車站的廁所整修後光線和裝潢比以前明亮許多。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
元化路地下道隨著中新地下道啟用、鐵路地下化動工後將永久封閉。圖／桃園市政府新聞處...
元化路地下道隨著中新地下道啟用、鐵路地下化動工後將永久封閉。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
中新地下道要拓寬為三對三車道加機車道。圖／桃園市政府新聞處提供
中新地下道要拓寬為三對三車道加機車道。圖／桃園市政府新聞處提供
分享

火車站機場捷運鐵路地下化

相關新聞

尖石偏鄉也能考駕照 竹市監理站辦理一條鞭機車考照

2018-07-07 13:22

培養防災正確觀念 桃市消防局成立「義消導覽分隊」

2018-07-07 07:53

新竹檢察長姜貴昌 將調士林

2018-07-06 23:12

小小智多星營隊 孩童體驗當醫師

2018-07-07 13:23

拚觀光 苗縣3業者獲穆斯林友善餐旅、餐廳認證

2018-07-07 08:14

泰雅之聲合唱團 星國大賽奪3金

2018-07-06 23:14

國中小裝冷氣 桃市「汰舊換新」、竹市「校方自主」

2018-07-06 23:09

慶狹路拓寬 百歲阿婆唱客家山歌祝賀

2018-07-06 23:09

夏天吹冷氣 福豐國中1人700元

2018-07-06 23:02

屏東農科產業聚落形成 企業進駐熱度增溫

2018-07-06 18:40

增長飛行知識 桃機暑假推出「飛行日常FUN學堂」

2018-07-06 18:06

黨內沒「母雞」可帶小雞 民進黨苗縣黨部為參選人造勢

2018-07-06 17:35

藍議員憂桃園綠捷將「有站無路」 市府：協議價購

2018-07-06 16:28

慶北埔狹路拓寬 百歲阿婆唱客家山歌祝賀

2018-07-06 14:39

桃園龜山文青里擁A7合宜宅 協調設臨時里長辦公室

2018-07-06 07:47

桃園南崁溪銅總量管制 1工廠未提計畫恐罰300萬

2018-07-06 07:46
看更多

熱門文章

撤站36年！最貴最潮花蓮林榮站 農場砸錢復活

2018-07-06 16:39

核三上億回饋造就好福利 恆春人想到除役心沈重

2018-07-06 16:55

黨內沒「母雞」可帶小雞 民進黨苗縣黨部為參選人造勢

2018-07-06 17:35

郵輪行被颱風打亂 3天2夜變2天公海免費

2018-07-07 09:44

宜蘭今年9月起限用透明垃圾袋 半透明也可用

2018-07-06 14:41

藍議員憂桃園綠捷將「有站無路」 市府：協議價購

2018-07-06 16:28

嘉義的搖錢樹怎麼了？ 吳育仁訪阿里山業者苦撐待變

2018-07-06 16:03

強降雨下果蔬傷、雞落湯 農民的心在哭泣

2018-07-06 19:21

長頸鹿煙囪被消失才開說明會 議員火大市府先斬後奏

2018-07-06 23:03

三仙台熱氣球光雕與曙光相映 上萬遊客讚：好夢幻

2018-07-07 10:03

選舉升溫！林佳龍勘查公園 藍議員口語交鋒

2018-07-06 15:51

廟前過暑假 這間媽祖廟夏令營超搶手

2018-07-07 11:28

慶北埔狹路拓寬 百歲阿婆唱客家山歌祝賀

2018-07-06 14:39

影／為植物人洗牙保健 牙醫師父子7年義行不間斷

2018-07-06 15:20

影／瑞芳排隊名店福州胡椒餅 好吃的祕訣就這4字

2018-07-06 20:15

近日行程與侯友宜互拉樁腳？ 蘇貞昌笑：選舉這很正常

2018-07-06 20:10

鐵路地下化後新火車站商機大 陳其邁力推高雄新門戶

2018-07-06 20:23

第一名沒獎品 童玩節開幕首日不再設「頭香獎」　

2018-07-06 16:35

增長飛行知識 桃機暑假推出「飛行日常FUN學堂」

2018-07-06 18:06

男摸黑卯澳灣保育區捕海膽59顆 最高恐罰15萬元

2018-07-06 14:37

淤積又髒又臭 泰山貴子坑溪要清淤改善

2018-07-06 19:48

行雲倒水中埔3分鐘 「雨瀑」被拍到

2018-07-06 23:22

屏東兒童狂歡節明天登場 可滑水可VR樣樣精彩

2018-07-06 15:43

10月底試營運 台中打造藝術影院

2018-07-06 15:53

影／均衡台南觀光發展 黃偉哲推台20線綠色山線旅遊

2018-07-06 15:19

轉角路口加設護欄 淡水首創保護行人

2018-07-06 19:46

影／志玲姐姐到高雄展廚藝 台下玩自拍

2018-07-06 18:54

機場接送「拼車趣」 爆消費爭議

2018-07-06 23:55

花蓮戲水噴泉秀 夏戀重磅開唱

2018-07-06 23:40

拚了！挑戰世界最大刨冰 台南玉井明封街招千人共呷冰

2018-07-07 10:02

新竹檢察長姜貴昌 將調士林

2018-07-06 23:12

借書、取書不打烊！台南首座24小時自助取書站啟用

2018-07-06 15:57

中壢火車站「整形」有機會跟最醜的車站bye？

2018-07-07 13:43

新北捷青租屋補助 10月受理申請

2018-07-06 23:23

影╱8歲小女孩參加剖蚵賽 她說小班就會了

2018-07-07 13:23

活絡嗶經濟 四大電子票證進花蓮

2018-07-06 20:36

一期稻作收割 南投雙管齊下開罰露天燃燒稻草

2018-07-07 08:14

暑假天文盛會 天文高手展現屏東星空

2018-07-06 16:54

東北角「海大牧場」 九孔鮑魚鍋有夠鮮甜

2018-07-06 23:40

華江河濱公園再爆流浪狗傷人 北市府專案移置

2018-07-07 08:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top