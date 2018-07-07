中壢火車站「整形」有機會跟最醜的車站bye？

2018-07-07 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



臺鐵中壢站空間、外觀和廁所近年一直被網友諷為最醜的火車站。圖／桃園市政府新聞處提供 分享 facebook 臺鐵局去年整修桃園市中壢站公共廁所、哺乳室和友善設施同時為外觀拉皮下周一（9日）完工，有助提高中壢站服務水準，也盼擺脫過去被網友諷為「最醜的火車站」壞名聲。

網路上最近3年談到火車站缺失，中壢站一定榜上有名，網友諷刺「如果中壢站排第二，就沒其他站敢搶第一」、「跟著廁所味道走就可以找到中壢站」，建築物老舊空間小、設備差、廁所味道重都是中壢站的問題甚至成了民怨，桃園市政府、地方議員、立委都要求臺鐵改善，市府還提出配合車站整修周邊改善計畫。

臺鐵中壢站也成為下屆桃園市長、議員選舉話題，國民黨參選人立法委員陳學聖4日前往中壢站了解廁所整修結果，強調在立法院多次要求交通部編經費、拿出做為徹底改善中壢站問題。桃園市長鄭文燦6日下午也到場，不只看中壢火車站廁所和站內設施，還「加碼」會勘中車站周邊配合工程包括拓寬中新地下道、交通動線配套工作。

「有人說因為要進行鐵路地下化，中壢火車站不用更新，這個說法是錯誤的」，鄭文燦在現場直接反駁這樣的話，並強調鐵路地下化工程確實要建新的中壢火車站，但並不代表現在的中壢火車站在8年鐵路地下化工程期間，要保持現狀，因為工程期間中壢火車站一樣有大量進出的人潮，必須要以高水準維護設施，同時微整型站外的交通動線。

鄭文燦指出，中壢火車站興建於民國60年，迄今47年相當老舊，車站平均一天有5萬7000人次進出（全國排前3名），長期以來負擔重，更新速度較慢在網路常被抨擊，經過市府多次與交通部協調，決議火車站內部整俢更新由臺鐵局負責，連外道路交通動線配套由市府負責，包括中壢火車站周邊更新及站外交通微整型。

鄭文燦說，中壢車站外的交通微整型計畫，目前已進行多項管理措施，希望讓人流、車流更暢通。交通局、中壢警分局將與各使用單位保持協調，有需要就機動調整，提高交通微整型效果，讓中壢火車站的車流不打結。

他以桃園火車站先前也進行交通微整型為例子，市府將桃園站的機車、計程車、行人三方分流，起初也有些挑戰，但後來結果的確順暢許多，相信這些小幅度改變，將帶來更大的方便。

鄭文燦表示，市府在中壢火車站後續有多項相關工程要進行，包括中新地下道通車、元化路地下道封閉以及鐵路地下化、機場捷運A23中壢車站動工等。中新地下道預計8月15日通車，經過壓力測試後再封閉元化路地下道，接著讓鐵路地下化、機場捷運A23中壢車站進入實質動工階段，期盼帶給中壢地區嶄新交通面貌。

市府說明，中新地下道由市府與交通部鐵道局合作，市府取得土地鐵道局負責施工拓寬為三對三車道加上機車道，每天可通過車流約6000多輛小客車，遠高於目前元化路地下道約2000多輛車流，分流效果也會比較好。

機場捷運A23中壢車站預計今年9月動工，屆時元化路地下道將永久封閉改為地上連通，會改變中壢人長期以來的使用習慣。交通局將藉由中新地下道啟用預先分流、導引及壓力測試，視交通壓力測試及車輛分流情況，再決定元化路地下道確定封閉時程。