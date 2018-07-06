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「添作之盒」龍潭、平鎮客庄添手團駐地成果 中壢展出

2018-07-06 19:54聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市客家事務局配合臺三線客庄浪漫大道政策，向客委會爭取經費推動龍潭、平鎮客庄後生添手團計畫，設置龍潭「Young桃客」、平鎮「添手掌路寮」2個駐地工作站，今天在中壢五號倉庫藝文基地舉行成果展開幕儀活動，分享一年來的工作成果。

龍潭及平鎮添手團兩個執行單位一起辦「添作之盒－龍潭暨平鎮客庄後生添手團駐地成果展」，市長鄭文燦、客委會主委李永得、客家局長蔣絜安等人揭開「添作之盒」時光寶箱，象徵添手團豐碩的成果。

鄭文燦表示，「後生添手團」是客家話「年輕人來幫忙」的意思，希望藉由年輕人回鄉深耕，注入客庄活力，營造兼具故事性、景觀特色及產業文化的客庄環境，並結合在地產業吸引青年回鄉。

龍潭與平鎮團隊經過一年的工作站蹲點探索，舉辦職人講座、進行多處客庄景觀改造包含老舊戲台新生、流蘇步道改造、伯公伯婆與客家童謠雕塑等，還舉辦客庄微旅行，與高中職學校合作製作旅遊故事手冊、在地紀錄片等，如同「添作之盒」原本的空盒，與社區及民眾相互「添手」補強後，注入飽滿的在地能量與故事分享給大家，帶領桃園成為振興客家文化振興的火車頭。

客家委員會主委李永得表示，桃園重視、支持客家文化，經過市府團隊大力推廣越來越有活力與拚勁，也逐漸找回客家歷史與記憶，希望年輕人在不流失客家基底的背景下將文化導入地方創生，透過人文歷史等資產，創造就業，創造發展，讓客家永續傳承。

客家事務局長蔣絜安表示，「添作之盒－龍潭暨平鎮客庄後生添手團駐地成果展」以時光牆的概念設計展場，內容有近一年來的成果展出、駐地藝術家作品、紀錄片放映等，同時規畫闖關互動平台，民眾闖關完成後即可獲得「添作之盒」紀念文宣品，讓大家走完這道時光牆，就如同見證後生添手團一年來的心路歷程與成長，並能更加了解龍潭及平鎮客庄的動人故事與在地生活。

展出詳情請至臉書搜尋「Young桃客-龍潭HAKKA」、「添手掌路寮工作站」粉絲專頁查詢。

龍潭暨平鎮客庄後生添手團成果發表會場面熱鬧。記者鄭國樑／攝影
龍潭暨平鎮客庄後生添手團成果發表會場面熱鬧。記者鄭國樑／攝影
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DIY課程中小朋友運用廢棄紙材製作平鎮地圖。記者鄭國樑／攝影
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桃園市長鄭文燦（左5）、客委會主委李永得、客家局長蔣絜安和來貴賓在「添作之盒」在...
桃園市長鄭文燦（左5）、客委會主委李永得、客家局長蔣絜安和來貴賓在「添作之盒」在開幕前合影。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦李永得紀錄片

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