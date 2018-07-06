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增長飛行知識 桃機暑假推出「飛行日常FUN學堂」

2018-07-06 18:06聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

學生放暑假不知道去哪裡嗎？桃園機場除了出國以外，在今年夏天還變裝成為親子同樂的遊樂園，桃機公司從今天起在第二航廈推出「飛行日常FUN學堂」活動，將機場飛行日常的知識設計為體感互動答題遊戲，在民眾的印象中，海關緝毒犬隊裡執行任務最多的是拉布拉多還是柯基犬？全家大小來參加就能知道正確答案，答對了還有機會獲得FUN學堂福利社的周邊小物，包括便利好好貼、專屬姓名貼、好淨擦拭布等。

「飛行日常FUN學堂」從本日起至10月3日，為期90天，每日早上10點至下午5點，展場分為體感遊戲區、觸控展示區、拍照地標區、蓋章贈獎區等四大區域。在體感遊戲區中，由桃園機場里長伯Mr. Fun擔任關主，以飛行日常知識為主題，設計百道生動有趣的考題，內容涵蓋CIQS服務大聯盟、出入境SOP、TTIA榮譽榜等三個面向，例如：機場內負責旅客出入境管制、證照查驗這項重要職務的人是移民官還是海關？桃園機場便利的夜間交通選擇是計程車共乘還是U-BIKE？答題時間限時100秒，透過體感偵測技術方式答題，選出正確答案，就有機會獲得好禮。

拍照地標區有人氣爆棚的Mr. Fun與萌犬GOGO一同駐點，並加入今年的萌犬新朋友MEIMEI。身為服務大聯盟榮譽會員的里長伯Mr. Fun、帶著檢疫犬GOGO和緝毒犬MEIMEI，三人合體的逗趣動作，肯定成為最受小朋友歡迎的人氣打卡熱點。

觸控展示區以觸控螢幕展示服務大聯盟的百工圖，面對每天平均超過12萬名旅客進出的運量，全體超過200個駐場單位3萬名員工，如何用心服務每一位旅客，透過觸控螢幕中所展示的職務說明，更將能帶領民眾從不同的面向認識服務大聯盟。

蓋章贈獎區設置了飛行日常FUN學堂的主題明信片，及四款紀念戳章蓋印區，讓每一位前來參加飛行日常FUN學堂活動的大朋友、小朋友們，都能帶走屬於自己今年夏天最獨特的美好記憶。

桃機公司從今天起在機場第二航廈推出「飛行日常FUN學堂」活動，將機場飛行日常的知...
桃機公司從今天起在機場第二航廈推出「飛行日常FUN學堂」活動，將機場飛行日常的知識設計為體感互動答題遊戲，民眾答對了有機會獲得FUN學堂福利社的好禮。記者鄭超文／攝影
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桃機公司從今天起在機場第二航廈推出「飛行日常FUN學堂」活動，將機場飛行日常的知...
桃機公司從今天起在機場第二航廈推出「飛行日常FUN學堂」活動，將機場飛行日常的知識設計為體感互動答題遊戲，民眾答對了有機會獲得FUN學堂福利社的好禮。圖／桃機公司提供
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桃機公司從今天起在機場第二航廈推出「飛行日常FUN學堂」活動，將機場飛行日常的知...
桃機公司從今天起在機場第二航廈推出「飛行日常FUN學堂」活動，將機場飛行日常的知識設計為體感互動答題遊戲，民眾答對了有機會獲得FUN學堂福利社的好禮。記者鄭超文／攝影
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桃機公司從今天起在機場第二航廈推出「飛行日常FUN學堂」活動，將機場飛行日常的知識設計為體感互動答題遊戲，民眾答對了有機會獲得FUN學堂福利社的好禮。圖／桃機公司提供
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