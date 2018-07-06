竹市中小學教室冷氣怎麼裝？市府：各校決定

2018-07-06 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市中小學將全面裝設冷氣，但冷氣怎麼裝，各種說法版本跟臆測在坊間流傳。新竹市議會民進黨團反映民意，召開黨團會議，要求市長林智堅盡速向家長們說明執行方式及裝設順序。

民進黨議會黨團召開黨團會議，邀請林智堅參加，與鄭宏輝、鄭貴元、曾資程、劉聲正、林盈徹、李妍慧等多位黨籍議員交換市政意見，會中針對市府上月國中小全面加裝冷氣的宣示提出討論。

林智堅回應民進黨團決議表示，有關家長關心哪些年級、教室優先裝設，因各校所面臨家長之需求不同，包含特殊生教室、鄰近工程施工之教室及頂樓教室等，將請各校依現況審慎評估辦理。未來，為使家長更能清楚政策後續推動方式，市府教育處將與校方、家長會做說明，讓學校及家長更清楚明瞭作業期程及相關事項。

民進黨團議會黨團幹事長李妍慧表示，三年完成全市國中小教室加裝冷氣，家長們多數持正面肯定態度，但對於裝設冷氣的方法，紛紛提出不同的意見，有人建議從高年級升學班開始裝，有人建議從頂樓日曬最烈的教室開始裝，也有人建議應從偏鄉小學校開始裝。民進黨黨團總召鄭宏輝表示，家長們意見多元並陳，反映對於此議題的高度關心重視，黨團決議，要求市府應該盡速就裝冷氣政策擬定執行方式跟民眾說明，讓家長安心。