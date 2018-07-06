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桃園龜山文青里擁A7合宜宅 協調設臨時里長辦公室

2018-07-06 07:47聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市今年3月增加9個里至504里，因應新里誕生，市府民政局派公務員暫代里長職務，代理里長雖會定期下鄉，但平時多仍在區公所辦公，新增的龜山區文青里距離區公所較遠，市府協調A7站合宜住宅空間作為文青里臨時里長辦公室，方便選前過度期洽公使用。

桃園人口、戶數激增，依規定滿3500戶即可分里，近年市府經通盤檢討、地方提報，今年3月確定一口氣增加9個里，包含桃園、龜山、蘆竹、龍潭與大溪5個行政區都有增里，由於年底逢里長選舉，市府目前先派公務員暫代里長職務。

不若一般里長在里內設里辦公室，代理里長由該區公所民政課長、視導或里幹事兼任，新增9里的「里辦公室」以區公所為主；市議員陳志謀說，龜山區文青里民以A7站合宜宅住戶為主，戶數達4千戶，里民多是外來人口，對地方不熟稔，3月確定增里後，就建議市府應利用合宜宅內適宜空間，闢建臨時里長辦公室。

市府養工處指出，建商當時因興建A7合宜宅社區空橋，在旁闢有一處室內空間，依契約捐贈給市府，並代管3年，因應增里需求，近月進行簽訂契約等程序，由養工處出借給龜山區公所，昨下午會勘完成點交，里長臨時辦公室已可使用。

市議員陳治文說，大溪區仁善里今年新分出仁美里，她認為，該里新住民人口不少，市府也應考量規畫暫時里長辦公室，利於政令宣導、洽詢各項福利措施等。

民政局區政行政科長邱世源說，新增9里的代理里長為公務員，平時雖仍須處理原有行政業務，但也會定期下鄉處理里內事務，目前僅龜山文青里將設有臨時里長辦公室，若其他里里民有需求，鄰長、原有里長一樣能就近先給予協助。

桃園市龜山區今年新增文青里坐擁合宜宅戶數眾多，但距離區公所較遠，市府協調A7站合...
桃園市龜山區今年新增文青里坐擁合宜宅戶數眾多，但距離區公所較遠，市府協調A7站合宜住宅空間作為文青里臨時里長辦公室，方便選前過度期洽公使用，昨天會勘完成點交。圖／市府養工處提供
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桃園市龜山區今年新增文青里坐擁合宜宅戶數眾多，但距離區公所較遠，市府協調A7站合...
桃園市龜山區今年新增文青里坐擁合宜宅戶數眾多，但距離區公所較遠，市府協調A7站合宜住宅空間作為文青里臨時里長辦公室，方便選前過度期洽公使用，昨天會勘完成點交。圖／市府養工處提供
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桃園市龜山區今年新增文青里坐擁合宜宅戶數眾多，但距離區公所較遠，市府協調A7站合...
桃園市龜山區今年新增文青里坐擁合宜宅戶數眾多，但距離區公所較遠，市府協調A7站合宜住宅空間作為文青里臨時里長辦公室，方便選前過度期洽公使用，昨天會勘完成點交。圖／市府養工處提供
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文青公務員

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