親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中颱瑪莉亞開眼了！鄭明典：眼牆雲系完整 颱風眼清晰

桃園南崁溪銅總量管制 1工廠未提計畫恐罰300萬

2018-07-06 07:46聯合報 記者許政榆╱即時報導

工業區排放重金屬廢水，長期汙染下游農地，嚴重影響民生健康，為加強管制工廠排放廢水，桃園市環保局今年針對南崁溪流域，實施銅總量管制，要求排水量大的工廠、於4日前提出自主削減計劃，環保局表示，僅1家工廠未按公告於期限內提出，環局將依法告發最高開罰300萬元。

環保局指出，早期工業區林立，桃園市現有1萬2千多家工廠，其中印刷電路板製造業、金屬表面處理業、電鍍業行業相當多，因未妥善處理導致廢水長期排入河川中，影響下游灌溉用水，造成農地受到重金屬汙染，嚴重影響民眾健康。對此桃園市針對190家流域周邊、使用或產生重金屬銅的工廠，著手進行放流水總量管制。

環保局指出，105年首度在中壢工業區鄰近新街溪及埔心溪流域，規劃廢（汙）水排放總量管制區，要求區內事業放流水濃度符合加嚴後的放流水標準，公告1年後、今年2月3日緩衝期滿開始實施，迄今查獲1家工廠事業廢水重金屬項目，未符合加嚴後的放流水標準，已依法告發。

環保局調查，新街溪五青橋等地區重金屬銅平均濃度，公告總量管制區前為0.227mg/L，改善後下降至0.1mg/L，埔心溪黃墘溪橋與中福橋銅區域平均濃度，由公告總量管制區前的0.521mg/L下降至0.269mg/L，汙染削減幅度超過50%，成效不錯。

為有效控制重金屬污染，今年1月5日起針對南崁溪流域，擴大實施銅總量管制，排放標準將趨嚴，並要求沿線排放水量大於200立方公尺/日之既設工廠，於7月4日前提出放流水銅自主削減（管理）計畫，並報請市府核准。據統計，58家應提計畫者僅1家未在時間內提出，將依違反水汙法第9條告發，可處3至300萬元罰款。

環保局提醒，今年提報計畫後，2年後將正式實施總量管制，若開始執行後，河川流域附近工廠仍未落實總量管制，未依削減計劃執行者，環保局將可依水汙法最高可開罰2000萬元，提醒業者儘早改善。

桃園市內工廠數量多，為防止工廠重金屬污水排放污染，桃市環保局今年再度實施銅總量管...
桃園市內工廠數量多，為防止工廠重金屬污水排放污染，桃市環保局今年再度實施銅總量管制，針對南崁溪流域58家業者進行，圖為稽查員進行事業污水排放採樣。圖／環保局提供
分享

農地

相關新聞

桃捷綠線車廂有智慧 「好孕到」提醒讓座

2018-07-05 23:30

桃園龜山文青里擁A7合宜宅 協調設臨時里長辦公室

2018-07-06 07:47

采盟金援力挺 「石橄當」赴法圓夢

2018-07-06 00:20

掩埋垃圾無人清 竹南鎮蜆仔溝滯洪池延宕

2018-07-06 00:09

「穿西裝改西裝」 桃園騎樓整平仍不平

2018-07-06 00:07

平均每天停不到半輛 頭份中興路等路段將暫停收費

2018-07-05 23:59

桃園台灣好行好香 「聞」青之旅啟動

2018-07-05 23:55

桃園農耕用水 將5～6成供灌

2018-07-05 23:53

新竹300博覽會 台積電等企業帶你認識新竹

2018-07-05 23:50

舊城區商家免憂 綠線採潛盾施工

2018-07-05 23:36

每天平均停「半輛車」 頭份中興路停車格將暫停收費

2018-07-05 20:34

桃捷綠線機電簽約 監督聯盟質疑 市府：請提具體資料

2018-07-05 20:16

桃園馬祖新村文創園區 開放文創意產業進駐

2018-07-05 19:42

台灣之光！新竹原住民站上國際舞台 奪得3面合唱金牌

2018-07-05 19:14

蘆竹郵局空間大 列首波住宿型長照機構

2018-07-05 18:30

灣麗米食季14日登場 闖關DIY體驗米食文化及摸彩

2018-07-05 18:24

雙向轉診制 讓病患獲三心：用心、安心、放心

2018-07-05 18:08

龍岡大操場500戰技遊憩場域啟用 龍岡人浮現美好回憶

2018-07-05 16:15

桃園綠捷車廂曝光！綠黑色調還多孕婦感應功能

2018-07-05 13:42

桃市「台灣好行」公車 將現水蜜桃與巧克力香味

2018-07-05 12:29

大數據分析陳情案 施政更到位

2018-07-04 23:48

桃園匿名、大量檢舉…不必處理

2018-07-04 23:47

舊山線Rail Bike免費搭？ 苗栗縣府：假的

2018-07-04 23:22

苗栗YouBike叫好 今起22站租借

2018-07-04 23:15

桃園乾旱 一期稻搶水鬧進法院

2018-07-04 23:09

訴說臺三線故事 桃園客家第一庄將出英文版

2018-07-04 21:19
看更多

熱門文章

影╱照顧祖父母與3位身障叔伯 15歲少年壓力大白頭

2018-07-05 14:36

獨家／選舉前大巨蛋爆新進度 遠雄重新遞件都審

2018-07-05 22:45

桃園綠捷車廂曝光！綠黑色調還多孕婦感應功能

2018-07-05 13:42

健美警察好強！年底要帶職請假選縣議員

2018-07-05 19:01

每天平均停「半輛車」 頭份中興路停車格將暫停收費

2018-07-05 20:34

魚池鄉全納邵族傳統領域風波難息 鄉長道歉提訴願

2018-07-05 16:42

全台十大戲水景點暖暖親水公園 7日開園來玩水吃美食

2018-07-05 19:57

南投創世勸募發票少4成 千萬特別獎竟是元凶之一

2018-07-05 07:59

兩岸一家親論述 柯文哲：只是嘴巴親而已

2018-07-05 20:50

蘆竹郵局空間大 列首波住宿型長照機構

2018-07-05 18:30

這一班型男超厲害！「樂漁8」年產值超過2億

2018-07-05 18:03

高雄飯店業推暑假優惠 五星飯店早午餐買一送一

2018-07-05 16:15

楠西芒果節50元享風味餐 加碼龜丹溫泉泡腳免費

2018-07-05 11:30

台中501戶無預警停電 台電搶修中

2018-07-05 17:27

首座老人醫院核定 韓良誠：賴清德、蔡英文是決策貴人

2018-07-05 16:03

避免垃圾車氣爆事件 宜蘭研議推動使用透明垃圾袋

2018-07-05 16:33

台灣之光！新竹原住民站上國際舞台 奪得3面合唱金牌

2018-07-05 19:14

柯文哲參訪星際迷航-互動特展

2018-07-05 11:35

台江濕地遭濫倒廢棄物 保警祭空拍機逮人

2018-07-05 15:36

跳蛙公車「景安北大」9日通車 「三峽內科」6日增班

2018-07-05 21:04

鳳梨農抗議是國民黨鎮長參選人動員? 簡志偉：無黨籍

2018-07-05 20:29

龍岡大操場500戰技遊憩場域啟用 龍岡人浮現美好回憶

2018-07-05 16:15

台中議長林士昌換兒子接棒？ 林孟令臉書透露玄機

2018-07-05 18:50

花博后里森林園區有看頭 奇樹異果處處驚艷

2018-07-05 09:19

把垃圾車當救護車開？楠梓清潔隊頻闖紅燈被檢舉

2018-07-05 15:31

嘉市工策會總幹事請辭 洪英修：未來彈性協助涂市長

2018-07-05 22:02

桃市「台灣好行」公車 將現水蜜桃與巧克力香味

2018-07-05 12:29

雙北定期票 開放悠遊聯名卡免現金加值

2018-07-05 13:18

洛夫最後題字 百位詩人寫100首「花蜜釀的詩」

2018-07-05 15:53

買賣房子要小心 非法仲介處處有陷阱

2018-07-05 17:37

暑假好去處 搭觀光遊艇周末夜航布袋港

2018-07-05 16:31

「基隆的社會」搬上舞台 高中生用演技詮釋地方事

2018-07-05 09:19

灣麗米食季14日登場 闖關DIY體驗米食文化及摸彩

2018-07-05 18:24

影/太極拱門光雕秀今晚璀燦試燈 朱銘美術舘浪漫夜

2018-07-05 22:40

台中西屯501戶無預警停電 搶修近2小時全數復電

2018-07-05 18:27

南迴公路金崙段 曳引車上啤酒翻落灑一地

2018-07-05 13:38

影／帶著音樂去旅行 若蘭莊主重出江湖休閒導覽

2018-07-05 08:12

高雄永安濕地 鷸鴴科水鳥的中繼站

2018-07-05 10:27

淡水忠山里環境好 彰化市長率團參訪

2018-07-05 20:49

虎頭蜂巢比籃球大 瑞芳里長急摘保安全

2018-07-05 20:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top