桃園南崁溪銅總量管制 1工廠未提計畫恐罰300萬

2018-07-06 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



工業區排放重金屬廢水，長期汙染下游農地，嚴重影響民生健康，為加強管制工廠排放廢水，桃園市環保局今年針對南崁溪流域，實施銅總量管制，要求排水量大的工廠、於4日前提出自主削減計劃，環保局表示，僅1家工廠未按公告於期限內提出，環局將依法告發最高開罰300萬元。

環保局指出，早期工業區林立，桃園市現有1萬2千多家工廠，其中印刷電路板製造業、金屬表面處理業、電鍍業行業相當多，因未妥善處理導致廢水長期排入河川中，影響下游灌溉用水，造成農地受到重金屬汙染，嚴重影響民眾健康。對此桃園市針對190家流域周邊、使用或產生重金屬銅的工廠，著手進行放流水總量管制。

環保局指出，105年首度在中壢工業區鄰近新街溪及埔心溪流域，規劃廢（汙）水排放總量管制區，要求區內事業放流水濃度符合加嚴後的放流水標準，公告1年後、今年2月3日緩衝期滿開始實施，迄今查獲1家工廠事業廢水重金屬項目，未符合加嚴後的放流水標準，已依法告發。

環保局調查，新街溪五青橋等地區重金屬銅平均濃度，公告總量管制區前為0.227mg/L，改善後下降至0.1mg/L，埔心溪黃墘溪橋與中福橋銅區域平均濃度，由公告總量管制區前的0.521mg/L下降至0.269mg/L，汙染削減幅度超過50%，成效不錯。

為有效控制重金屬污染，今年1月5日起針對南崁溪流域，擴大實施銅總量管制，排放標準將趨嚴，並要求沿線排放水量大於200立方公尺/日之既設工廠，於7月4日前提出放流水銅自主削減（管理）計畫，並報請市府核准。據統計，58家應提計畫者僅1家未在時間內提出，將依違反水汙法第9條告發，可處3至300萬元罰款。