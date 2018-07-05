台灣之光！新竹原住民站上國際舞台 奪得3面合唱金牌

2018-07-05 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣的泰雅學堂泰雅之聲合唱團，參加第11屆新加坡歌韻東方國際合唱節，歌聲獲得評審肯定，在混聲組、室內合唱組及民謠組三個組別中，都奪得最高榮譽的金質獎。

歌韻東方國際合唱節從7月1日起，在新加坡濱海藝術中心舉行為期的4天比賽，昨晚閉幕頒獎，今天泰雅之聲合唱團團長陳智明傳回好消息，他表示，這是合唱團首度參加這項比賽，非常高興有機會在國際舞台上演唱台灣泰雅族、布農族歌謠，讓世界能聽見泰雅之聲，這次比賽的歌謠搭配了原住民的舞蹈以及傳統樂器，讓原住民的音樂特色更能顯現出來。

陳智明指出，透過這次參賽，認識到不同國家，如菲律賓、印尼等東南亞國家多元的演唱方式，及各地民族音樂特色，也提供了台灣原住民與其他國家音樂交流的機會，他也特別感謝縣府、文化部、外交部等政府單位，以及各界人士的的協助，才能讓此次的新加坡之旅能順利成行。

泰雅之聲合唱團除了到新加坡參加比賽之外，更受觀光局駐新加坡辦事處、世界華人工商婦女企管協會新加坡分會等單位邀請，7月8日將在新加坡舉辦泰雅夢想織歌音樂會，慶祝觀光局駐新加坡辦事處成立40週年，也讓新加坡朋友及在新加坡打拚的台灣人，可以一起享受泰雅族的歌聲，也讓更多人認識泰雅學堂。