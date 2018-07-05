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龍岡大操場500戰技遊憩場域啟用　龍岡人浮現美好回憶

2018-07-05 16:15聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市龍岡大操場是中壢、平鎮、退伍軍人等「龍岡人」共同的記憶，國軍許多紮實的訓練課程像500公尺體能戰技都在這裡完成，每到傍晚總還可以聽到孩童玩樂的歡笑聲，青年運動活力四射和親子家人散步的畫面。

第六軍團指揮部為完善訓練設施，同時提供地方鄉親更優質的休憩空間，去年起整修500公尺障礙場、司令臺、照壁及戰車展場等設施，今天舉辦啟用儀式，軍團指揮官徐衍璞中將、桃園市府秘書長李憲明共同主持，平鎮、中壢區公所主管與東社、建安、龍興、華安、龍岡、龍恩等多位里長都到場，一起見證龍岡大操場軍事訓練、民眾休憩空間新面貌。

第六軍團指出，龍岡大操場民國52年興建，由當時軍團司令羅友倫中將率官兵採工兵自建方式建造完成，原本是國軍專屬綜合訓練場，並成為中壢、平鎮交界的重要地標。為秉持「全民國防、軍民一家」的理念，後來不但開放大操場讓民眾運 動、遊憩，民國95年還增加退役戰車展場開放參觀，去年起整修今年6月完工。

李憲明表示，龍岡大操場的存在是「軍愛民、民敬軍」的典範，軍民和睦共處的指標。他也感謝軍方體恤當地南北向交通不便，全力支持市府打通龍慈路連接66快速道路的拓建工程，提高周邊環境交通和生活品質帶動地方發展。

中壢區龍岡里里長吳淑情感謝六軍團的努力和用心，強調龍岡大操場整修後不但改善逐漸老舊的建築，還回復以前的榮光意義非凡。平鎮區龍恩里里長胡李聰明說，小時候看到部隊在大操場上閱兵，他和其他小朋友在一旁嘻笑打鬧的畫面，記憶裡到現在還留下很深刻的印象，是一段很美好的回憶。

第六軍團指出，整修龍岡大操場目的，除了維護及保存軍史文物價值，教育全體官兵飲水思源，緬懷及感念前輩保家衛國、胼手胝足的精神，也可以提供部隊及附近民眾一個優質且安全的訓練和休憩場地，未來期盼在軍民共同努力下，傳承國軍的歷史榮耀，一起愛護社區共擘美好藍圖。

龍岡大操場修竣後的照壁與戰車展場更顯壯觀，也是民眾最愛的休憩空間。圖／第六軍團提...
龍岡大操場修竣後的照壁與戰車展場更顯壯觀，也是民眾最愛的休憩空間。圖／第六軍團提供
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徐衍璞指揮官感謝桃園市政府長期以來對軍團的支持及協助興建龍岡天幕球場。圖／第六軍...
徐衍璞指揮官感謝桃園市政府長期以來對軍團的支持及協助興建龍岡天幕球場。圖／第六軍團提供
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第六軍團指揮官徐衍璞（左排後）中將與桃園市政府秘書長李憲明（右排後）主持龍岡綜合...
第六軍團指揮官徐衍璞（左排後）中將與桃園市政府秘書長李憲明（右排後）主持龍岡綜合訓練場修竣啟用揭牌。圖／第六軍團提供
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平鎮區龍恩里里長胡李聰明說，小時候看部隊在大操場上閱兵是很美好的回憶。圖／第六軍...
平鎮區龍恩里里長胡李聰明說，小時候看部隊在大操場上閱兵是很美好的回憶。圖／第六軍團提供
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中壢區龍岡里里長吳淑情強調龍岡大操場整修後回復以前的榮光意義非凡。圖／第六軍團提...
中壢區龍岡里里長吳淑情強調龍岡大操場整修後回復以前的榮光意義非凡。圖／第六軍團提供
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龍岡綜合訓練場是地方上許多人珍貴的回憶，參加修竣啟用儀式來賓在司令臺前合影。圖／...
龍岡綜合訓練場是地方上許多人珍貴的回憶，參加修竣啟用儀式來賓在司令臺前合影。圖／第六軍團提供
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第六軍團龍岡綜合訓練場（大操場）修竣啟用揭牌儀式開始前，陸軍專科學校擔綱表演精彩...
第六軍團龍岡綜合訓練場（大操場）修竣啟用揭牌儀式開始前，陸軍專科學校擔綱表演精彩的舞獅及戰鼓。圖／第六軍團提供
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