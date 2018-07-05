龍岡大操場500戰技遊憩場域啟用 龍岡人浮現美好回憶

2018-07-05 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市龍岡大操場是中壢、平鎮、退伍軍人等「龍岡人」共同的記憶，國軍許多紮實的訓練課程像500公尺體能戰技都在這裡完成，每到傍晚總還可以聽到孩童玩樂的歡笑聲，青年運動活力四射和親子家人散步的畫面。

第六軍團指揮部為完善訓練設施，同時提供地方鄉親更優質的休憩空間，去年起整修500公尺障礙場、司令臺、照壁及戰車展場等設施，今天舉辦啟用儀式，軍團指揮官徐衍璞中將、桃園市府秘書長李憲明共同主持，平鎮、中壢區公所主管與東社、建安、龍興、華安、龍岡、龍恩等多位里長都到場，一起見證龍岡大操場軍事訓練、民眾休憩空間新面貌。

第六軍團指出，龍岡大操場民國52年興建，由當時軍團司令羅友倫中將率官兵採工兵自建方式建造完成，原本是國軍專屬綜合訓練場，並成為中壢、平鎮交界的重要地標。為秉持「全民國防、軍民一家」的理念，後來不但開放大操場讓民眾運 動、遊憩，民國95年還增加退役戰車展場開放參觀，去年起整修今年6月完工。

李憲明表示，龍岡大操場的存在是「軍愛民、民敬軍」的典範，軍民和睦共處的指標。他也感謝軍方體恤當地南北向交通不便，全力支持市府打通龍慈路連接66快速道路的拓建工程，提高周邊環境交通和生活品質帶動地方發展。

中壢區龍岡里里長吳淑情感謝六軍團的努力和用心，強調龍岡大操場整修後不但改善逐漸老舊的建築，還回復以前的榮光意義非凡。平鎮區龍恩里里長胡李聰明說，小時候看到部隊在大操場上閱兵，他和其他小朋友在一旁嘻笑打鬧的畫面，記憶裡到現在還留下很深刻的印象，是一段很美好的回憶。