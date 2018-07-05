實彈操演前喜獲麟兒 士兵直呼好幸福

2018-07-05 14:44 中央社 新竹縣5日電



陸軍第六軍團4日在新竹縣坑子口訓場完成實彈操演，其中擔任砲車駕駛的一兵李禎祥，上週才喜獲麟兒，須在忙碌的軍中任務與家庭之間角色切換的他說，雖然忙碌，但很幸福。

來自花蓮太魯閣族原住民的23歲林禎祥，出生軍人世家，爺爺是陸軍上校退伍、爸爸是中校退伍，哥哥則是陸軍少校在役，對軍中生活不陌生的他，2年前接到兵單、入伍當兵後，決定簽下志願役，加入國軍行列。

林禎祥受訪表示，他有許多朋友也都加入國軍，但大部分是選擇空軍、海軍，或是擔任陸軍通訊兵，但他卻選擇到陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部，每天與砲車、砲彈為伍，因為「這樣比較酷，有實戰的感覺。」

「國軍是志願，也是最佳選擇。」林禎祥說，他15歲時離開花蓮到桃園打拚，做了許多勞力工作，因家中的男性幾乎都是軍人，知道加入國軍「好處多多」，且現在的軍中生活已和以往大家所知不同，是讓他可以兼顧家庭的好工作。

林禎祥年初時先是娶回美嬌娘，上週又產下一子，人生大事都在今年發生。他說，近日部隊正忙著實彈操演，又巧逢兒子於上週報到，還好軍中的管理很人性化，讓他可以安心陪產，平日也能用外膳宿時間回家陪老婆、小孩，並非過去「從軍就很少能回家」的大眾認知。

第三作戰區4日在新竹縣新豐鄉坑子口訓場，以實兵實彈方式執行年度「聯合反登陸作戰操演」，擔任砲車駕駛兼抬彈手的李禎祥，在完成任務與相關工作後，立刻回家陪伴妻兒，雖然很累，但他說「我喜歡這樣的生活，感到很幸福。」

陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部政戰主任彭志偉表示，志願役士官兵除了休假外，平日也有外膳宿時間，長官們都會希望士兵們多返家陪伴家人，也鼓勵利用時間進修、考證照，讓軍中生活更充實。