桃市赴日推觀光 聯合日本旅行社建交流平台

2018-07-03 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為爭取日本旅遊市場，桃園市府於7月2日至5日期間，率領多家業者前往日本舉行觀光推廣活動，今日前往中華航空東京分公司，以及日本旅行株式會社拜訪，期望未來結合華航在日本豐厚的資源，推出更多遊程與優惠，將日本的旅客帶進台灣帶到桃園，創造更多雙方觀光業者合作機會。

觀光旅遊局長楊勝評表示，去年桃市整合觀光產業業者前往香港、新加坡、馬來西亞辦理推介會，獲得熱烈迴響，陸續有媒體、旅行社業者前來踩線報導，據統計，台灣每年前往日本觀光人數約450萬人，日本前往台灣人數不到200萬人，尚有許多推廣空間。

盼爭取更多日本旅遊市場，桃市府今年整合桃園捷運公司、168 inn旅館集團、住都大飯店、桃禧航空城酒店、富立登國際大飯店、福緣山莊、阿美米干、政豪旅行社、萬客隆旅行社等業者，包含交通、旅館民宿、旅行社、美食店家等，前往日本辦理觀光推廣活動，業者組成多元化，呈現本市觀光產業的豐富性。

楊勝評表示，中華航空是台灣籍航空公司，在日深耕多年，加上日本旅行株式會社為日本前五大旅行社，成立於1905年，不僅歷史悠久，也是日本觀光廳登陸第二號旅行社，除了經營一般團客、商務旅行還有策辦日本海外的國際會展，今天除了由營業部琯真部長親自接待外，負責國外團體與大型會展的部長也一同出席交流。

楊勝評指出，日本旅行株式會社指出，針對日本觀光客對於九份與台北的遊程已推出許久，期待在桃園能開發出新的亮點遊程，社長堀坂先生今年6月24日親自走訪桃園大溪老街，對大溪老街日式建築以及豆干印象深刻，盼未來和桃園合作，重新包裝讓日本遊客驚艷的遊程，再次愛上來台旅遊。