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許明財與謝文進合作？許：我不可能改選議長

2018-07-03 13:03聯合報 記者林家琛╱即時報導

國民黨提名的新竹市長參選人、前市長許明財外傳與無黨籍議長謝文進初步達成共識，由聲勢較強的謝文進攻市長，許則轉換跑道參選議員再拚議長。許明財陣營今天否認這項傳聞，謝文進陣營也表示雙方是朋友，但兩人尚無直接接觸。

許明財服務處執行長黃耀仁說：「許市長與謝議長是朋友，共同的目標就是拉下小英的愛將林智堅，目前是兄弟登山，各自努力。」

新竹地區傳聞，許明財透過管道與謝文進陣營接觸，表明合作的意願，大家分進合擊，以打敗民進黨提名的林智堅為最高原 則，8月31日受理候選人登記截止之前，視情勢由對民進黨威脅較大的謝文進登記參選市長，許明財登記議員，當選後再參選議長。

許明財的競選總部設在中正路，門口的許明財大照片剛好望向斜對面的新竹市議會，有人問：「他看著議會有特別意含嗎？」許明財總部的人說：「我們大門口幾個大字寫著『國民黨新竹市長候選人 』，不是市議員。」

「雙方有打敗林智堅的共識是真的，」黃耀仁說：「其餘消息都是假的。」他說，許明財被中央提名參選市長，不是提名參選議員，他反問：「就算要選議員，要選那一區？黨內獲提名的參選人不會反彈嗎？黨中央也絕不會同意，我們更一定不會同意。」

謝文進已決定在7月11日上午10點宣布參選市長，他的競選總部設在東大路與水田街交叉口。 市府人士表示，林智堅競選總部地點「未討論、不清楚」。

國民黨提名的新竹市長參選人許明財競選總部設在市議會斜對面。記者林家琛／攝影
國民黨提名的新竹市長參選人許明財競選總部設在市議會斜對面。記者林家琛／攝影
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謝文進林智堅民進黨

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