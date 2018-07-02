含塑去角質柔珠微粒商品危害 桃園稽查籲拒絕購買

2018-07-02 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



全國實施不得販售含塑膠微粒化粧清潔類商品政策，桃園市環保局首波稽查桃園各量販店、百貨公司、連鎖超市、便利超商、國軍福利站、美（藥）妝店、藥局共524家門市，該局環境清潔稽查大隊長羅文林今天下午說，全市列管3100店家不得販售含塑膠微粒化粧清潔類商品，10月底前採不定期分區稽查行動，確認市面沒有含塑膠微粒商品私下販售。

環保署七一起實施不得販賣含塑膠微粒的洗髮用化粧品類、洗臉卸粧用化粧品類、沐浴用化粧品類、香皂類、磨砂膏、牙膏6大管制類商品，環保局長沈志修說，呼籲民眾選用時，若商品宣稱去角質、淨化毛孔、具深層清潔功能或使用含柔珠或微粒等標示，請檢視有無添加含塑膠微粒成分，如有添加就不要購買，避免危害海洋環境。

環保局出動55人到桃園各區稽查各百貨、量販店及藥局、美（藥）妝店、連鎖超商、便利超商、國軍福利站及偏遠柑仔店，查看有無販售含塑膠微粒管制商品。羅文林說，首波稽查524家商店，未查到違反規定商家。