含塑去角質柔珠微粒商品危害 桃園稽查籲拒絕購買
全國實施不得販售含塑膠微粒化粧清潔類商品政策，桃園市環保局首波稽查桃園各量販店、百貨公司、連鎖超市、便利超商、國軍福利站、美（藥）妝店、藥局共524家門市，該局環境清潔稽查大隊長羅文林今天下午說，全市列管3100店家不得販售含塑膠微粒化粧清潔類商品，10月底前採不定期分區稽查行動，確認市面沒有含塑膠微粒商品私下販售。
環保署七一起實施不得販賣含塑膠微粒的洗髮用化粧品類、洗臉卸粧用化粧品類、沐浴用化粧品類、香皂類、磨砂膏、牙膏6大管制類商品，環保局長沈志修說，呼籲民眾選用時，若商品宣稱去角質、淨化毛孔、具深層清潔功能或使用含柔珠或微粒等標示，請檢視有無添加含塑膠微粒成分，如有添加就不要購買，避免危害海洋環境。
環保局出動55人到桃園各區稽查各百貨、量販店及藥局、美（藥）妝店、連鎖超商、便利超商、國軍福利站及偏遠柑仔店，查看有無販售含塑膠微粒管制商品。羅文林說，首波稽查524家商店，未查到違反規定商家。
羅文林表示，今年1月起實施限塑，政府禁止含塑膠微粒管制商品製造、輸入，稽查禁止含塑膠微粒商品販售，主要是含塑膠微粒商品不會消失，魚群吃到會聚積體內，回到人類食物鏈，又會危害人體，全桃園市列管3100家商家，各區清潔隊員4個月內分區採取不定期行動完成稽查行動，查獲業者違法販售該類商品，將處1200元以上、6000元以下罰款，商品限期下架、回收或退運。
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