野百合也有夏天 三義秘密花園季節限定的美麗

2018-07-01 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「野百合也有春天」歌曲膾炙人口，但苗栗縣「三義野百合秘密花園」因品種及海拔關係，復育的原生台灣百合夏天開花，一年一遇的美麗，今年花開約5000朵，第7年免費開放參觀。

三義野百合秘密花園復育台灣百合，最盛時期有上萬朵，今年受到乾旱及急降雨影響，估計花開僅剩一半，也沒有開數十朵的「花王」，花季7月7日到15日，每天上午9點到下午5點開放參觀，園區依例送種子，必須先到三義野百合秘密花園臉書粉絲專頁按讚，填表登記預約可獲得種子1包約100個，送完為止。

園主56歲王逢華30多年前退伍後，有感於除草劑濫用，造成原生台灣百合越來越少見，開始在老家三義鄉龍騰村草排老家約2公頃河谷地復育台灣百合，2年前再復育「亞洲最美百合花」艷紅鹿子百合，每年夏天台灣百合盛開，河谷飄散幽幽花香，艷紅鹿子百合要到7月底、8月初盛開。

王逢華不用除草劑、化學農藥，全部使用人工友善土地，很多人笑他傻瓜，但他相當堅持，全家跟著做，近年來生態保育觀念抬頭，30多年休養，園區成了生態寶藏，最多有萬朵百合，還有螢火蟲等生態指標昆蟲爆發，野百合花季成了盛事，今天已有民眾慕名而來賞花。