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《桃園誌》三周年 每天送限量扭蛋

2018-07-01 19:29聯合報 記者李京昇╱即時報導

為歡慶《桃園誌》已經發行三周年，桃園市府今天起到7月29日在桃園區公民會館，舉辦《大家來讀冊》展覽，邀請台灣城市誌、各地地方誌以及日本地方誌共同展出，展場有超過160本、50種刊物，民眾看展打卡每日都能免費獲得限量《桃園誌》扭蛋。

桃園市長鄭文燦表示，《桃園誌》內容沒有教條、宣傳和樣版，是有溫度、故事、生活歷史的刊物，每張照片也深具張力、感染力和說服力，是很好的城市行銷。

由市府新聞處主編的《桃園誌》，本月7月號至今已出版37期，每期發行3萬本，廣受各界歡迎，並推動線上電子書點閱，迄今創下690萬點閱率，此次特展也精選出《桃園城市故事》和《桃園人物誌》2本書，讓更多人認識桃園的文化、看見桃園的精彩。

鄭文燦說，桃園有地景藝術節展現農村、社區價值；龍岡米干節、媽祖昇天祭等多元族群文化活動；國際客家流行音樂節、桃園鐵玫瑰音樂節等音樂盛事，體現桃園在地活力，而透過《桃園誌》讓市民更認識桃園文化背景。

新聞處長張惇涵表示，《桃園誌》創刊三年來關注桃園大小事，以深度、廣度和溫度報導呈現，擺脫官方樣板文章、貼近生活，每期持續發掘桃園不同的角落和人物，並擴增配送點，讓城市的閱讀成為一種習慣。

此次展覽開放時間為平日9至21點、假日9至17時，每周一公休，7月14日將舉辦編輯工作坊，邀請市民做出專屬於自己的《桃園誌》。

另外，民眾前往觀展只要追蹤桃園市政府IG（taoyuan_city）或按讚桃園事臉書粉絲團，並與《大家來讀冊》展覽合照，上傳臉書或IG，打卡「桃園誌3週年展覽」，Hashtag #桃園誌3週年展覽，出示畫面即可兌換代幣轉扭蛋，將能獲得桃園誌便條紙或文青徽章。

每天每帳號限打卡一次。活動詳情可至「桃園事」臉書粉絲專頁或桃園市政府Instagram官方帳號查詢。

民眾看展打卡可免費獲得限量扭蛋。圖／市府提供
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民眾看展打卡可免費獲得限量扭蛋。圖／市府提供
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《桃園誌》已經發行三周年，桃園市府今天起到7月29日在桃園區公民會館，舉辦《大家...
《桃園誌》已經發行三周年，桃園市府今天起到7月29日在桃園區公民會館，舉辦《大家來讀冊》展覽。圖／市府提供
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鄭文燦文青

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