網美記得擦防曬 桃園蓮花季上百朵蓮花綻放
2018桃園蓮花季正式開跑，擁有4萬8000公頃農地的桃園市，自升格後陸續推動農業休閒區成立，「始祖」桃園市觀音蓮花園休閒農業區在今年也正式邁入20週年，今年除了照往例舉辦蓮花季活動，市府亦規劃5條小旅行路線，盼讓民眾體驗農村樂趣，在繁忙工作之餘也能至休閒農業區度過輕鬆愜意週末。
市長鄭文燦指出，桃園市內農地4萬8000公頃，觀音地區亦為農業發達地區，為協助農業區域轉型觀光，已發展10個休閒農業區、100家休閒農場為目標，目前桃園市已成立5個休閒農業區，輔導53家休閒農場，未來將根據「一區一花、一區一特色」模式，打造市內休閒農業區成立。
蓮花園農業區雖腹地廣大，但因地處偏僻，周邊無其他設備，鄭文燦指出，今年8月蓮花季展期結束後，市府將斥資8000萬元經費，打造遊客中心、展覽場，以及進行埤塘公園環境營造，以「打造桃園農業博覽會基地的蓮花園園區」為目標，突顯出觀音蓮花園獨特生命力，增加新亮點。
市府表示，蓮花季期間，將推出千人品蓮子、蓮花DIY及親子大王蓮免費體驗等活動，7月1日有瓜果評鑑品嚐大會，7月14日及15日原住民團體表演「舞動原風、原音重現」音樂會，7月21日則有台灣客家音樂盛典「好客音浪．魔幻派對」，7月28日邀請YOYO家族番茄姐姐帶動跳「童遊觀音」，8月4日及5日由在地居民與團體合作演出大型戶外地景環境劇《戀戀．海客庄》；另有社區小旅行，蓮花特色伴手禮及蓮花特色餐的體驗。
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