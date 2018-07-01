網美記得擦防曬 桃園蓮花季上百朵蓮花綻放

2018-07-01 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



2018桃園蓮花季正式開跑，擁有4萬8000公頃農地的桃園市，自升格後陸續推動農業休閒區成立，「始祖」桃園市觀音蓮花園休閒農業區在今年也正式邁入20週年，今年除了照往例舉辦蓮花季活動，市府亦規劃5條小旅行路線，盼讓民眾體驗農村樂趣，在繁忙工作之餘也能至休閒農業區度過輕鬆愜意週末。

市長鄭文燦指出，桃園市內農地4萬8000公頃，觀音地區亦為農業發達地區，為協助農業區域轉型觀光，已發展10個休閒農業區、100家休閒農場為目標，目前桃園市已成立5個休閒農業區，輔導53家休閒農場，未來將根據「一區一花、一區一特色」模式，打造市內休閒農業區成立。

蓮花園農業區雖腹地廣大，但因地處偏僻，周邊無其他設備，鄭文燦指出，今年8月蓮花季展期結束後，市府將斥資8000萬元經費，打造遊客中心、展覽場，以及進行埤塘公園環境營造，以「打造桃園農業博覽會基地的蓮花園園區」為目標，突顯出觀音蓮花園獨特生命力，增加新亮點。