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林為洲：兄弟爬山各自努力 願賭服輸

2018-06-30 22:38聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

國民黨新竹縣長提名爭議不斷，今天上午立委林為洲與新竹縣副縣長楊文科都出席新竹縣107年縣長盃分級游泳錦標賽，雙方握手合照，林對楊說，兄弟爬山各自努力，要有運動家精神，願賭服輸。

林為洲表示爭取公平制度的立場至今沒有改變，並表示8月民調自辦仍未取消，29日更在臉書上公布新看板，看板上「勇者無懼」四個大字非常醒目。

林為洲說，勇者無懼四個字就是在形容他自己，他依然會堅持制度到底，而願賭服輸當然指的是未來民調結果，若是支持度比楊文科低的話，他絕對會放棄爭取提名，全力輔選楊文科。

針對林為洲所提「勇者無懼」，楊文科則說自己何嘗不是「仁者無敵」，林為洲是國民黨優秀同志，不單要向他請益，同時也希望他繼續支持楊文科的團隊。

對於黨主席吳敦義說違逆新竹縣人口結構與占七成多以上客家人員的想法不妥，楊文科表示，他出線不僅僅只是因為客家人的關係，而有三個原因。

第一是正當性，提名由中常會在6月13日通過的，這是鐵的事實，也不會有任何的改變；第二點是客籍力量，對於宗親的融合以及族群的尊重，過去如此將來也不會改變；第三則是竹科的支持，來競選組織中會有竹科同業公會的支持，以及科技服務協會的協助，這是其他候選人所不能深入或撼動的。

林為洲則表示不認同吳敦義的說法，他強調，2016年立委選舉的選區與現在縣長選區一樣，若是客家人只挺客家人的話，那他當時立委就不可能選上，他還提到，其實他的媽媽也是客家人，難道只有爸爸是客家人才算客家人嗎？

今天上午立委林為洲與新竹縣副縣長楊文科都出席新竹縣107年縣長盃分級游泳錦標賽，...
今天上午立委林為洲與新竹縣副縣長楊文科都出席新竹縣107年縣長盃分級游泳錦標賽，雙方握手合照，林對楊說，兄弟爬山各自努力，要有運動家精神，願賭服輸。圖／楊文科提供
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楊文科林為洲吳敦義

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