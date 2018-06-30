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今夏夜空很熱鬧 雪霸將辦2梯次觀星趣

2018-06-30 17:40聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

雪霸國家公園管理處汶水遊客中心廣達9公頃，且區內未設路燈，成為觀星的好去處，雪管處今年夏日將辦2梯次「與國家公園有約」悠遊雪霸觀星趣活動，各有140個名額，往年報名幾乎可用「秒殺」形容，今年7月2日上午9點起開始線上報名，有興趣的朋友別錯過。

雪霸國家公園管理處民國81年7月1日在苗栗縣大湖鄉富興村設立，今天提前舉辦26周年慶，在汶水遊客中心安排環境教育系列活動，結合泰雅舞蹈展演、成果發表、偶劇展演及環境教育攤位體驗等，吸引許多親子參加。

雪霸保育志工在周年慶中分享今年亮點成果「點亮聖稜線」，解說志工也首演「知蝠惜蝠造蝠」環境教育偶劇場，保育人員並以「回首鮭魚來時路」主題發表研究成果及甘苦談。

環境教育體驗包含攀樹、紙芝居偶劇場、登山體驗、「舊衣變變變」環保袋DIY、種子貓頭鷹DIY、「風倒木再利用」木片吊飾DIY、竹筷槍DIY、大樹保衛戰士、人與山的對話等，吸引親子參加。

雪管處處長鍾銘山指出，處理處成立以來，各項資源保育工作已有顯著成效，近年更將保育研究成果結合環境教育活動，提供民眾參與，希望大家從中獲得啟發，為國家公園永續發展盡一份心力。

雪管處表示，今年夏天的夜空很熱鬧，除了5、6月的木星衝、土星衝，還有金星亮度與位置變化都非常精彩，尤其7月27日的火星衝更是萬年來火星最接近地球的時候，對天文奧秘有興趣的民眾別錯過。

雪霸汶水遊客中心8月4日、9月8日晚間6點半到9點半將舉辦雪霸觀星趣活動；2日上午9點起線上報名，網址：http://www.spnp.gov.tw/registration/index.aspx；電話（037）996100轉850、851。

雪霸國家公園管理處26周年慶安排系列環境教育活動，許多青少年、兒童嘗試體驗攀樹，...
雪霸國家公園管理處26周年慶安排系列環境教育活動，許多青少年、兒童嘗試體驗攀樹，開心地拉繩上升到高處。記者胡蓬生／攝影
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雪霸國家公園管理處26周年慶安排系列環境教育活動，許多青少年、兒童嘗試體驗攀樹，...
雪霸國家公園管理處26周年慶安排系列環境教育活動，許多青少年、兒童嘗試體驗攀樹，開心地拉繩上升到高處。記者胡蓬生／攝影
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雪霸國家公園管理處26周年慶安排系列環境教育活動，許多青少年、兒童嘗試體驗攀樹，開心地拉繩上升到高處。記者胡蓬生／攝影
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雪霸國家公園管理處26周年慶安排系列環境教育活動，許多青少年、兒童嘗試體驗攀樹，開心地拉繩上升到高處。記者胡蓬生／攝影
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雪霸國家公園管理處26周年慶安排系列環境教育活動，許多青少年、兒童嘗試體驗攀樹，開心地拉繩上升到高處。記者胡蓬生／攝影
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國家公園火星周年慶

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