懶人省電4撇步 達人傳授輕鬆節省電費法

2018-06-30 14:07 中央社 新竹市30日電



夏季高溫，尖峰用電量屢創新高，加上今年4月調漲500度以上級距電費，如何節電成為民眾關心議題，新竹市省電達人張偉明分享4招懶人省電法，教民眾輕鬆省下電費。

省電達人張偉明受訪分享4招「懶人省電法」，包括拔除插頭截斷待機電力、無線電話換成有線電話、省電燈泡換成LED燈泡、開飲機換成快煮壺等方式，就能省下不少電費，破解一般民眾「省電說來簡單、做好難」的盲點。

張偉明說，以他一家三口、三房兩廳兩衛的住宅為例，貫徹執行4招簡單省電法，非夏月每期帳單約400多元，夏月每期則為600至800元不等，他鼓勵大家「省電就是省錢」，一起變成「花小錢，過好日」的生活達人。

新竹市長林智堅受訪指出，新竹市自104年起配合推動智慧節電計畫，105年度獲得經濟部「夏月節電中」縣市競賽分組第一名，據台電公司資訊顯示，新竹市106年度整體節電率為1.4%，目前位居全國第3名，請民眾一起響應節電。

林智堅說，市府持續推動低碳永續家園改造計畫，提升城市綠覆率，推動「新竹之森」打造4公里城市綠廊，啟動「掀綠計畫」，開闢超過8000坪綠地，讓市民享受優質空氣與環境品質，同時為城市降溫，更在炎炎夏日提供戶外休憩好去處，邀市民關掉電器，一同到戶外走走。

新竹市環保局長江盛任表示，新竹市與經濟部攜手合作舉辦「村里節電大車拼」，6至9月節電績優的村里，最高可獲得新台幣10萬元競賽獎金，新竹市政府也加碼1萬元，邀民眾響應夏季節電，減碳愛地球。

江盛任指出，新竹市近年來持續推動節能減碳工作，今年度更提供節能診斷諮詢、節能燈具補助、能源關懷、村里節電大車拚及學校能源教育課程等服務，使節能省電的觀念融入市民的生活中，養成節約能源的好習慣，達到良好的節電效益。